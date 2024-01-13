Fenerbahçe'de Çağlar Söyüncü operasyonu başladı!

Sarı-Lacivertliler, ara transfer döneminin şimdiden yıldızı oldu. Önce dünyaca ünlü İtalyan stoper Leonardo Bonucci imzayı attı, ardından Rade Krunic dün İstanbul’a geldi. Şimdiden iki bomba birden patlatan Fenerbahçe’nin durmaya hiç niyeti yok. Dün taraftarların gözü Krunic’i getiren uçaktaydı ama yönetici Selahattin Baki de Madrid’e gitti.

Baki’nin hedefindeki ismin Atletico Madrid’li Çağlar Söyüncü olduğu öğrenildi. Fenerbahçe, Bonucci transferine rağmen Milli yıldızdan da vazgeçmedi. Takımdaki yerli rotasyonunu güçlendirmek isteyen yönetim, 27 yaşındaki stoperi de kadroya katmaya kararlı. EURO 2024 için düzenli olarak oynamak isteyen Çağlar’ın Fenerbahçe’ye yeşil ışık yaktığı ve kulüplerin anlaşmasını beklediği belirtildi.

Portekiz devi Porto ile İngiltere’den Fulham da başarılı savunmacının peşinde. Ancak Selahattin Baki, Madrid’de bu işi bitirmeye kararlı.

Milli futbolcu, sezon başında Atletico Madrid’e Leicester’dan bedelsiz olarak transfer olmuştu. Ancak burada fazla süre alamayan Çağlar Söyüncü, 9 resmi maçta 213 dakika süre alabildi.