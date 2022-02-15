  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Fenerbahçe'de büyük tehlike: Berke bedelsiz gidebilir!
Spor

Fenerbahçe'de büyük tehlike: Berke bedelsiz gidebilir!

Geçtiğimiz yıl yüksek ücretle Genk'e satılmayan ve Fenerbahçe ile sözleşme yenilemeyen Berke Özer, sezon sonunda bonservissiz şekilde Avrupa'ya transfer olabilir.

Yeniakit Publisher
2022-02-15 16:22:00 -
Fenerbahçe'de büyük tehlike: Berke bedelsiz gidebilir!

Geçtiğimiz yıl yüksek ücretle Genk'e satılmayan ve Fenerbahçe ile sözleşme yenilemeyen Berke Özer, sezon sonunda bonservissiz şekilde Avrupa'ya transfer olabilir.

Altay Bayındır sakatlandıktan sonra kaleye geçen ve yediği gollerle eleştirilen Berke, sarı lacivertli ekipte mutsuz. Bu durumu fırsat bilen Avrupa kulüpleri de harekete geçti.

Berke için 2019-21 yılları arasında Westerlo forması giydiği Belçika'da Anderlecht ve Standart Ligie kulüpleri, transfer görüşmelerine başladı. Gelen teklifleri değerlendirmeye alan 21 yaşındaki genç kaleci, sezon sonunda Fenerbahçe'den ayrılacak.

Bu sezon Fenerbahçe'de 19 maçta forma giyen Berke, kalesinde 20 gol gördü. Ümit Milli Takım'ın da formasını giyen Berke Özer'in, Transfermarkt verilerine göre güncel piyasa değeri 3.5 milyon avro.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay