Fenerbahçe'de büyük tehlike: Berke bedelsiz gidebilir!
Geçtiğimiz yıl yüksek ücretle Genk'e satılmayan ve Fenerbahçe ile sözleşme yenilemeyen Berke Özer, sezon sonunda bonservissiz şekilde Avrupa'ya transfer olabilir.
Geçtiğimiz yıl yüksek ücretle Genk'e satılmayan ve Fenerbahçe ile sözleşme yenilemeyen Berke Özer, sezon sonunda bonservissiz şekilde Avrupa'ya transfer olabilir.
Altay Bayındır sakatlandıktan sonra kaleye geçen ve yediği gollerle eleştirilen Berke, sarı lacivertli ekipte mutsuz. Bu durumu fırsat bilen Avrupa kulüpleri de harekete geçti.
Berke için 2019-21 yılları arasında Westerlo forması giydiği Belçika'da Anderlecht ve Standart Ligie kulüpleri, transfer görüşmelerine başladı. Gelen teklifleri değerlendirmeye alan 21 yaşındaki genç kaleci, sezon sonunda Fenerbahçe'den ayrılacak.
Bu sezon Fenerbahçe'de 19 maçta forma giyen Berke, kalesinde 20 gol gördü. Ümit Milli Takım'ın da formasını giyen Berke Özer'in, Transfermarkt verilerine göre güncel piyasa değeri 3.5 milyon avro.