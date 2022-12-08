Fenerbahçe'de büyük şok! Koltuk değnekleriyle...

Süper Lig'de liderlik koltuğunda oturarak Dünya Kupası arasına giren Fenerbahçe, formda kalmak için çalışmalarını hazırlık maçlarıyla sürdürüyor. Sarı - lacivertliler, Rayo Vallecano ile oynanan dostluk karşılaşmasında Joao Pedro'yu sakatlığa kurban vermişti. Sol ayağından sakatlanan oyuncu, gözyaşları içerisinde sedyede oyundan alınmıştı. Brezilya asıllı İtalyan yıldızın son durumu ortaya çıktı.

FIFA Dünya Kupası arasına Süper Lig'de topladığı 29 puanla lider olarak giren Fenerbahçe, çalışmalarını sürdürüyor. Sarı - lacivertliler; hazırlık maçlarıyla formda kalmak için çaba gösterirken, İspanya La Liga temsilcisi Rayo Vallecano ile oynanan karşılaşmada yıldız golcü Joao Pedro'nun sakatlığıyla sarsılmıştı.

Oyundan gözyaşları içerisinde sedye yardımıyla çıkarılan Brezilya asıllı İtalyan santrforun son durumu belli oldu.

Milliyet'in haberine göre; şu anda koltuk değnekleriyle ayakta durabilen Joao Pedro'nun sezonu kapatma ihtimali bulunuyor.

Sol ayak bileği ve dizinden ciddi şekilde sakatlanan oyuncunun durumunun yoğun ödemden dolayı tam olarak belirlenemediği ifade edildi. Pedro'nun en erken 3 ay içerisinde takıma katılmasının beklendiği aktarıldı.

Öte yandan dizinde travma tespit edilen Arda Güler'in 2 haftalık bir süreçte takıma katılmasının beklendiği kaydedilirken, kasığında 2. derece gerilme tespit edilen Ezgjan Alioski'nin Trabzonspor maçına yetişmesinin şüpheli olduğu belirtildi.

Altay Bayındır ve Enner Valencia'nın ise tedavilerinin sürdüğü, büyük bir aksilik olmaması halinde iki futbolcunun da Trabzonspor maçında sahada yer alabileceği yazıldı.