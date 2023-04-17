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Spor Fenerbahçe'de büyük şok! Bakalım şimdi ne olacak?
Spor

Fenerbahçe'de büyük şok! Bakalım şimdi ne olacak?

Yeniakit Publisher
2023-04-17 11:43:00 -
Fenerbahçe'de büyük şok! Bakalım şimdi ne olacak?

Fenerbahçe'de sezon başından beri belinden yaşadığı problemler son dönemde iyice artan Altay Bayındır, son oynanan Ankaragücü maçında forma giyemeyen Altay Bayındır'ın ameliyat edileceği öğrenildi.

Fenerbahçe'de sezon başından beri belinden yaşadığı problemler son dönemde iyice artan Altay Bayındır, son oynanan Ankaragücü maçında forma giyemeyen Altay Bayındır'ın ameliyat edileceği öğrenildi. 

Süper Lig'in 29. haftasında oynanan Fenerbahçe Ankaragücü mücadelesinde sarı-lacivertli takımın kaptanı Altay Bayındır, sakatlığı nedeniyle eski takımı Ankaragücü karşısında oynayamamıştı. Altay'ın yerine ise kaleyi İrfan Can Eğribayat korumuştu.

Lig maçında bel bölgesindeki sakatlık nedeniyle forma giyemeyen Altay Bayındır ile ilgili gerçek ortaya çıktı. Son dönemde ağrı şiddeti iyice artan ve oynamasına engel olmaya başlayan Altay, bu nedenle Ankaragücü karşılaşmasını da kaçırdı.

Fenerbahçe Kulübü'nden Altay Bayındır'ın ameliyat olacağını duyurdu.

Bu haber sonrası tecrübeli file bekçisinin sezonun geri kalanında forma giymesi beklenmiyor.
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İŞTE KULÜPTEN YAPILAN O AÇIKLAMA;

"Kaptanımız Altay Bayındır'ın bir süredir şikayetçi olduğu bel fıtığı rahatsızlığı ve son dönemde artan ağrıları nedeniyle, bugün yapılan kontrollerinin ardından operasyon geçirmesine karar verilmiştir.

Sonrasında gerekli bilgilendirmeler kulübümüz tarafından yapılacaktır.

Kamuoyunun bilgisine sunarız."

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