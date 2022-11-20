Fenerbahçe'de bir bu eksikti! Endişeli günler başlıyor...

Dünya Kupası arasına Süper Lig'de lider, UEFA Avrupa Ligi'nde ise son 16 turuna yükselmiş şekilde giren Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus'un takımına oynattığı futbol herkesin dikkatini çekmişti. Sarı - lacivertli camiada oldukça pozitif bir hava oluşturan Portekizli çalıştırıcının sözleşmesinin sezon sonunda bitecek olması nedeniyle talipleri de artmaya başladı. İşte tecrübeli teknik adamın peşinde olan takımlar...

Süper Lig'de lider konumunda, UEFA Avrupa Ligi'nde ise son 16 turunda yer alan Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus fırtınası esiyor. Futbolculara yaptığı olumlu etki ve takımına oynattığı futbolla dikkatleri üzerine çeken Portekizli çalıştırıcı ile sezon başında 1 yıllık sözleşme imzalanmıştı.

Fenerbahçeli taraftarların kontratının uzatılmasını istediği ve yönetimin de bu yönde harekete geçtiği bilinen Jorge Jesus'un talipleri de günden güne artıyor.

BREZİLYA, PORTEKİZ, FLAMENGO

Türkiye'de oynattığı futbol ile beğeni toplayan deneyimli teknik adama Brezilya Milli Takımı, Portekiz Milli takımı ve eski ekibi Flamengo'nun teklif yapma hazırlığında olduğu ifade edildi.

Fanatik'e göre; Brezilya Milli Takımı'nda kontratı 31 Aralık'ta sona erecek olan Tite'nin yerine Jesus düşünülüyor.

Fenerbahçe'nin ise başarılı teknik direktörün sözleşmesini uzatmak için çalışmalara başladığı ve uzun vadeli bir mukavelede anlaşma zemininde uzlaşmak istediği aktarıldı.