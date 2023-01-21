Fenerbahçe'de beklenmedik sürpriz ayrılık: 5 milyon Euro! Teknik direktörün gözü listede...

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Fenerbahçe ile Çaykur Rizespor karşı karşıya geldi.

Fenerbahçe'de beklenmedik ayrılık! 15 milyon Euro...

Mücadelede çeyrek finale yükselen taraf 2-1'lik skorla Fenerbahçe oldu.

Fenerbahçe'nin golleri 12. dakikada Zajc ve 89'da Valencia'nın ayağından geldi. Çaykur Rizespor'un tek golünü ise 26. dakikada Sinan Osmanoğlu kaydetti. Fotomaç'ın aktardığı haberde: Fenerbahçe Süper Lig'in 20. haftasında Ümraniyespor ile karşılaşacak. Sarı lacivertliler bu maçın hazırlıklarına da başladı. Kanarya, lider Galatasaray'ın 4 puan arkasında ikinci sırada bulunuyor. Fenerbahçe, Ümraniye'den mutlak 3 puan ile ayrılmak istiyor.

TRANSFERE HIZ VERİLDİ!

Fenerbahçe bu sezon Süper Lig'de şampiyon olmayı hedefliyor.

Sarı lacivertliler ezeli rakibi Galatasaray ile olan puan farkını eriterek yeniden liderlik koltuğuna oturmanın hesaplarını yapıyor.

Teknik direktör Jorge Jesus'un ise gözü bir yandan transferde ve kadro listesinde.

İstanbul devine transfer olmuştu

Portekizli hocanın talebi doğrultusunda sarı lacivertliler, ilk hamlesini stoperden yana kullandı. Adana Demirspor'dan Samet Akaydın, İstanbul devine transfer oldu.

Kanarya'da transfer hamleleri ise devam edecek.

SÜRPRİZ AYRILIK!

Fenerbahçe'de gelecek isimler kadar gidecekler de netleşmeye başladı. Brezilya basını, Flamengo'nun temsilcilerinin Diego Rossi için Fenerbahçe ile görüşme yapacağını yazdı.Uruguaylı kanat oyuncusu için Fenerbahçe'nin kapıyı 15 milyon euro'dan açması bekleniyor. Diego Rossi bu sezon tüm kulvarlarda 10 asist yaparken, 3 de gol kaydetti.