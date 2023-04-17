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Spor Fenerbahçe’de beklenmedik gelişme! Altay’dan kötü haber geldi
Spor

Fenerbahçe’de beklenmedik gelişme! Altay’dan kötü haber geldi

Yeniakit Publisher
2023-04-17 12:19:00 - 2023-04-17 12:25:37
Fenerbahçe’de beklenmedik gelişme! Altay’dan kötü haber geldi

Fenerbahçe'de kaleci Altay Bayındır'ın bel fıtığı sebebiyle ameliyat edileceği açıklandı.

Fenerbahçe'ye, Altay Bayındır'dan kötü haber geldi. MKE Ankaragücü maçında belindeki sakatlık nedeniyle forma giyemeyen başarılı file bekçisinin ameliyat edileceği duyuruldu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kaptanımız Altay Bayındır’ın bir süredir şikayetçi olduğu bel fıtığı rahatsızlığı ve son dönemde artan ağrıları nedeniyle, bugün yapılan kontrollerinin ardından operasyon geçirmesine karar verilmiştir" denildi.

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