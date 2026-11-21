Beraberliğin ardından Kocaeli'de bırakılan iki puan, şampiyonluk hedefiyle yola çıkan Fenerbahçe'de büyük yıkıma neden oldu.

Süper Lig'in zirvesindeki Galatasaray ile arasındaki puan farkının 11'e yükselmesiyle birlikte şampiyonluk yarışında ağır yara alan sarı-lacivertlilerde beklenen oldu.

Yaşanan 2 puanlık kaybın ardından vakit kaybetmeden harekete geçen Fenerbahçe yönetimi, maçın hemen sonrasında olağanüstü bir toplantı gerçekleştirdi.

Takımın şampiyonluk potasından uzak kalmasını ve sahadaki ruhsuz görüntüsünü masaya yatıran kurmayların, gidişata müdahale etmek için sert önlemler almayı planladığı öne sürüldü.

İddialara göre yönetimin gündemindeki en sıcak başlık kadro dışı kararları oldu.

Disiplinsiz tavırlar sergileyen veya form grafiği beklentilerin çok altında kalan 1 veya 2 futbolcuyla ilgili yaptırım uygulamaya hazırlanan sarı-lacivertli idarecilerin, atacağı bu radikal adımlarla takım içindeki rekabeti artırmayı ve camiayı yeniden şampiyonluk havasına sokmayı amaçladığı belirtildi.