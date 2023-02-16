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Spor Fenerbahçe'de beklenen ayrılık gerçekleşti! Sonunda gitti...
Spor

Fenerbahçe'de beklenen ayrılık gerçekleşti! Sonunda gitti...

Merkez üssü Kahramanmaraş olan iki büyük depremin ardından mart ayının başına kadar ara verilen Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe'de çalışmalar devam ediyor. Jayden Oosterwolde, Samet Akaydin ve Emre Demir'i kadrosuna katan sarı - lacivertlilerde Mauricio Lemos'un ayrılığı bekleniyordu. Uruguaylı futbolcu imzayı attı ve yeni adresi belli oldu.

Yeniakit Publisher
2023-02-16 18:42:00 -
Fenerbahçe'de beklenen ayrılık gerçekleşti! Sonunda gitti...

Merkez üssü Kahramanmaraş olan iki büyük depremin ardından mart ayının başına kadar ara verilen Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe'de çalışmalar devam ediyor. Jayden Oosterwolde, Samet Akaydin ve Emre Demir'i kadrosuna katan sarı - lacivertlilerde Mauricio Lemos'un ayrılığı bekleniyordu. Uruguaylı futbolcu imzayı attı ve yeni adresi belli oldu.

Türkiye, merkez üssü Kahramanmaraş olan 7.7 ve 7.6'lık iki büyük depremle sarsılmıştı. Spor camiasından afet bölgesine yardımlar tüm hızıyla devam ederken, profesyonel futbol müsabakalarına mart ayının başına kadar ara verilmişti. Kulüpler de bu süreçte hem antrenmanlarını hem de transfer çalışmalarını sürdürüyordu.

Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe; kadrosuna Samet Akaydin, Jayden Oosterwolde ve Emre Demir'i katmıştı.

Sarı - lacivertlilerin sezon başında TFF tescil listesine adını bildirmediği Mauricio Lemos'un ise ayrılığı bekleniyordu.

Uruguaylı savunmacı, Brezilya ekibi Atletico Mineiro ile anlaşmaya vardı ve resmi imzayı attı. Fenerbahçe'nin onay vermesinin ardından Brezilya'ya giden Lemos, sağlık kontrollerini tamamlamasıyla birlikte resmen Atletico Mineiro'ya bağlandı.

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 5 resmi maça çıkan 27 yaşındaki stoper, 1 asist yaptı.

 

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