Fenerbahçe'de başkanlık seçimi ne zaman yapılacak?
Fenerbahçe başkanlık seçim tarihi ve saati futbolseverler tarafından takip ediliyor. Fenerbahçe Kulübü Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı son gelişmeler merak kazandı. Galatasaray'da başkan seçimi yapılmasının ardından Fenerbahçe'de başkanlık seçiminin ne zaman yapılacağı sorgulanıyor. Peki, Fenerbahçe'de başkanlık seçimi ne zaman yapılacak?
Fenerbahçe Kulübü Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı son gelişmeler ile takip ediliyor. Gündemde yer alan seçim öncesi başkanlık için adaylıklarını koyan isimler dikkat çekiyor. Peki, Fenerbahçe kulüp başkanı ne zaman seçilecek?
Fenerbahçe'de başkanlık seçimi ne zaman yapılacak?
Ülker Stadı'nda gerçekleştirilen kongrede mevcut başkan Ali Koç, tek aday olarak seçime girecek. Kulüp tarihinde ikinci kez statta düzenlenen genel kurulda, aidatını yatıran 29 bin 9 üye oy kullanabilecek.
Ülker Stadı'nda gerçekleştirilecek kongre bugün ve 26 Haziran'da gerçekleşecek. Kongre bugün saat 10.30'da başlayacak. Eyüp Yeşilyurt başkanlık yarışından çekilmesinin ardından Ali Koç tek aday oldu.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un yeni dönemde Yönetim Kurulu Aday Listesi aday listesi duyuruldu.
İşte sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklama;
"Başkanımız Ali Koç'un önümüzdeki üç yıllık yeni dönemde Fenerbahçe Spor Kulübü Yönetim Kurulu Aday Listesi aşağıdaki gibidir:
Asil Üyeler: Erol Bilecik, Burak Ç. Kızılhan, Ömer Temelli, Mehmet Dereli, Fethi Pekin, A. Sertaç Komsuoğlu, Simla Türker Bayazıt, Hüseyin Arslan, Esin Güral Argat, Nüket Küçükel Ezberci, Ahmet Ketenci, Alper Pirşen, Kemal Danabaş, Ruşen Çetin
Yedek Üyeler: Selma Altay Rodopman, Ömer Okan, Selahattin Baki, Bekir İrdem, İlker Dinçay, Özgür Özaktaç, Can Gebetaş