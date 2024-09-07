Fenerbahçe'de ayrılık! Omar Fayed'in yeni adresi belli oldu...
Fenerbahçe, 21 yaşındaki Mısırlı futbolcusu Omar Fayed'i Belçika ekibi Beerschot'a kiraladığını açıkladı.
Fenerbahçe, geçtiğimiz sezon geleceğe yatırım kapsamında Mısır'ın El Mokawloon kulübünden transfer ettiği Omar Fayed'i kiralık olarak gönderdiğini duyurdu. Fayed, geçtiğimiz sezonu Novi Pazar'da kiralık olarak geçirmişti.
İŞTE O AÇIKLAMA
"Profesyonel Futbol A Takımı oyuncularımızdan Omar Fayed kiralık olarak Belçika’nın Beerschot kulübüne transfer olmuştur.
Oyuncumuza sakatlıktan uzak bir sezon diliyoruz."
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