  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Fenerbahçe'de Antalyaspor maçı hazırlıkları
Spor

Fenerbahçe'de Antalyaspor maçı hazırlıkları

Marcel Tisserand, karın ağrısı sebebiyle antrenmanda yer almadı

Yeniakit Publisher
2020-10-30 14:06:24 -
Fenerbahçe'de Antalyaspor maçı hazırlıkları

İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe, Süper Lig'in 7. haftasında Fraport TAV Antalyaspor ile 2 Kasım Pazartesi günü deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen idmanda sarı-lacivertliler, 2 grup halindeki pas çalışmalarının ardından çift kale maç oynadı. İdman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Marcel Tisserand, karın ağrısı sebebiyle antrenmanda yer almadı.

Fenerbahçe, Fraport TAV Antalyaspor maçının hazırlıklarına yarın yapacağı çalışma ile devam edecek.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ahmet Özal’dan canlı yayında flaş açıklamalar
Gündem

Ahmet Özal’dan canlı yayında flaş açıklamalar

Türkiye Cumhuriyeti'nin 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın oğlu Ahmet Özal, yeniakit.com.tr ‘Ülke Gündemi’ programı canlı yayınında Mehmet Özme..
İşgalden kurtarılan bölgelerde kurulacak! Aliyev imzaladı
Dünya

İşgalden kurtarılan bölgelerde kurulacak! Aliyev imzaladı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan işgalinden kurtarılan bölgelerde geçici özel idareler kurulması yönünde karara imza attı. ..
Uzman isim öyle bir detayı paylaştı ki... 'S-400'lere gerek kalmayacak'
Gündem

Uzman isim öyle bir detayı paylaştı ki... 'S-400'lere gerek kalmayacak'

Altınbaş Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Eray Güçlüer, yakın zamanda Türkiye'nin S-400 hava savunma sistemlerine ihtiyaç duymayacağını söyled..
Satılık 2010 model BMW 320
Satılık 2010 model BMW 320

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay