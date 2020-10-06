  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Fenerbahçe Zanka'yı Kopenhag'a kiraladı
Spor

Fenerbahçe Zanka'yı Kopenhag'a kiraladı

Yeniakit Publisher
2020-10-06 01:04:02 -
Fenerbahçe Zanka'yı Kopenhag'a kiraladı

ANKARA (AA) - Fenerbahçe, Danimarkalı futbolcusu Zanka'yı ülkesinin takımı Kopenhag'a kiraladı.

Kopenhag Kulübü'nün resmi internet sitesinden duyurduğu bilgiye göre, Zanka, 2020-2021 sezonunu Danimarka kulübünde kiralık olarak geçirecek.

Geçen sezon Fenerbahçe'ye transfer olan Zanka, devre arasında Fortuna Düsseldorf'a kiralanmıştı. Zanka bu sezon ise Süper Lig'in ilk 2 haftasında ilk 11'de sahaya çıkmıştı.

Zanka, 2007-2012 ve 2014-2017 yıllarında da Kopenhag forması giymişti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Dağlık Karabağ'da flaş gelişme! Türkiye duyurdu
Dünya

Dağlık Karabağ'da flaş gelişme! Türkiye duyurdu

Milli Savunma Bakanlığı, Dağlık Karabağ'da yer alan 22 yerleşim yerinin Ermeni işgalinden kurtarıldığını açıkladı.
Rezil ilişkiyle gündemden düşmeyen Ece Erken sosyal medyada kaos çıkardı!
Spor

Rezil ilişkiyle gündemden düşmeyen Ece Erken sosyal medyada kaos çıkardı!

Evli ve 2 çocuk babası Şafak Mahmutyazıcığoğlu ile gayrimeşru ilişkisi dillerden düşmeyen Ece Erken sosyal medyada Beşiktaş’ı karıştırdı...
Forbes dünyaya duyurdu: Türkiye'nin düşmanlarını zor günler bekliyor
Dünya

Forbes dünyaya duyurdu: Türkiye'nin düşmanlarını zor günler bekliyor

ABD'li Forbes dergisi, Türkiye'nin yerli İnsansız Hava Aracı ve Silahlı İnsansız Hava Aracı üretimini analiz etti.
Satılık 2014 model Renault Fluence Touch
Satılık 2014 model Renault Fluence Touch

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay