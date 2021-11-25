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Spor Fenerbahçe Yunanistan'a eksiklerle gitti
Spor

Fenerbahçe Yunanistan'a eksiklerle gitti

Fenerbahçe, Olympiakos maçına eksiklerle çıkacak. Mesut Özil'in yerini Pelkas alacak. Ferdi Kadıoğlu, İrfan Can, Sosa, Kim, Szalai gibi yıldızların oynama ihtimalinin de zayıf olduğu aktarıldı.

Yeniakit Publisher
2021-11-25 11:33:00 -
Fenerbahçe Yunanistan'a eksiklerle gitti

Derbiden yorgun çıkan Fenerbahçe, Avrupa'da rotasyona gidiyor. Teknik Direktör Vitor Pereira, puan farkının açıldığı ligi de düşünerek büyük değişikliklere imza atacak.

Sakatlığı bulunan Mesut Özil, Olympiakos karşısında yok. Galatasaray derbisinde yedekte bekleyen Rossi, Pelkas, Max Meyer ve Osayi'nin ilk 11'de başlama ihtimali yüksek. Berisha'nın da dinlendirilme durumu var.

Fenerbahçe, Yunanistan yolculuğundan sonra bir deplasmana daha gidecek. 4 gün sonra ligde Göztepe karşılaşması var. Süper Lig'de 10 puanı bulunan ve alt sıralardan uzaklaşmak isteyen Göztepe, Fenerbahçe maçını çok önemsiyor.

Fenerbahçe muhtemel ilk 11: Berke Özer, Tisserand, Serdar, Muhammed, Osayi, Meyer, Mert Hakan, Zajc, Pelkas, Diego Rossi, Berisha

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