Fenerbahçe YouTube kanalı çalındı mı? Fenerbahçe YouTube neden açılmıyor?
Fenerbahçeli taraftarlar sarı-lacivertli kulübün resmi YouTube sayfasına ulaşamıyor. Bu sebeple pek çok kişi 'Fenerbahçe YouTube kanalı mı çalındı mı?’ sorusunun cevabını araştırmaya başladı.
Futbolseverler, Fenerbahçe YouTube kanalına ulaşamıyor. Peki, Fenerbahçe youtube kapandı mı?
Fenerbahçe YouTube kanalı çalındı mı? Fenerbahçe YouTube neden açılmıyor?
Fenerbahçe'nin resmi YouTube hesabı çalındı. Çalınan hesabın ismi Andrew Tate şeklinde değiştirildi. Ayrıca tüm içerikler de silindi. Konu hakkında henüz Fenerbahçe'den bir açıklama gelmedi.