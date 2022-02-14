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Spor Fenerbahçe yıldızlarını elden çıkarıyor!
Spor

Fenerbahçe yıldızlarını elden çıkarıyor!

Fenerbahçe'de gösterdiği performansla taraftarların sevgilisi haline gelen Kim Min-Jae için müthiş bir transfer iddiası gündeme geldi. Kim Min-Jae yüksek bir bonservis ücretiyle İtalya'nın yolunu tutabilir.

Yeniakit Publisher
2022-02-14 11:53:00 -
Fenerbahçe yıldızlarını elden çıkarıyor!

Fenerbahçe'de gösterdiği performansla taraftarların sevgilisi haline gelen Kim Min-Jae için müthiş bir transfer iddiası gündeme geldi. Kim Min-Jae yüksek bir bonservis ücretiyle İtalya'nın yolunu tutabilir.

Fenerbahçe'de Vitor Pereira'nın ısrarıyla Çin Ligi'nden kadroya dahil edilen ve gösterdiği performansla ligin en iyileri arasına giren Kim Min-Jae'ye ciddi bir talip çıktı.

KİM MİN-JAE İÇİN RESMİ TEKLİF GELİYOR

Takvim'in haberine göre; İtalyan ekibi Napoli, Güney Koreli yıldız için ilk somut adımı atmaya hazırlanıyor.

Napoli Sportif Direktörü Cristiano Giuntoli'nin hafta içinde İstanbul'a gelerek Kim'in transferi için Sarı-Lacivertli kurmaylar ile masaya oturacağı bildirildi.

Fenerbahçe'nin Kim Min Jae'nin transfer görüşmelerinde kapıyı 25 milyon Euro'dan (385 milyon TL) açacağı ve bir sonraki olası transferden de pay talep edeceği gelen haberler arasında.

Güney Koreli stoperin Fenerbahçe ile 2025 haziranına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Fenerbahçe, Kim'i istediği fiyattan satması durumunda önümüzdeki sezon ciddi bir transfer transfer kaynağına da sahip olmuş olacak.

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