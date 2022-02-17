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Spor Fenerbahçe yeni yıldızını buldu!
Spor

Fenerbahçe yeni yıldızını buldu!

Fenerbahçe'de gelecek sezon için transfer çalışmalarına başladı.

Yeniakit Publisher
2022-02-17 12:58:00 -
Fenerbahçe yeni yıldızını buldu!

Fenerbahçe'de gelecek sezon için transfer çalışmalarına başladı. Sarı-lacivertliler bu doğrultuya göre menajerler tarafından önerilen Fransa Ligi'ne damga vurmuş Randal Kolo Muani'yi aldı. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Kongolu futbolcu için yönetim düğmeye bastı.

Nantes forması giyen Randal Muani'nin menajerler aracılığıyla Fener'e önerildiği belirlendi. Fransız yıldız bu sezon Ligue 1'de 23 maçta 8 gol atıp 4 asist yaparak dikkatleri üzerine çekti.

Sezon sonu Nantes ile sözleşmesi bitecek olan Muani'nin Sarı-Lacivertli kurmaylar tarafından mercek altına alındığı ifade edildi. 7 kez Fransa U21 milli takımının formasını giyen 23 yaşındaki forvete çok sayıda talibin olduğu belirtiliyor. F.Bahçe'nin Muani ile ilgili maliyet ve performans araştırmaları yaptığı öğrenildi.

FİYATI 12 MILYON EURO

Kongo asıllı olan genç yıldız 1.87 boyuna rağmen atletik özellikleri ile ön plana çıkıyor. Nantes altyapısında yetişen Randal Kolo Muani'nin güncel piyasa değeri 12 milyon Euro. Fransız forvet hem forvetin en ucunda hem de iki kanatta oynayabiliyor.

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