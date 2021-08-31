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Spor Fenerbahçe yeni transferini açıkladı
Spor

Fenerbahçe yeni transferini açıkladı

Fenerbahçe, ABD'nin Los Angeles takımında forma giyen kanat oyuncusu Diego Rossi ile el sıkıştı.

Yeniakit Publisher
2021-08-31 02:06:00 -
Fenerbahçe yeni transferini açıkladı

Fenerbahçe, 23 yaşındaki Uruguaylı oyuncu Diego Rossi, transferini açıkladı.

Sarı-lacivertli kulüpten transferle ilgili yapılan açıklamada, "Kulübümüz, ABD'nin Los Angeles FC takımında forma giyen Uruguaylı oyuncu Diego Rossi ile prensipte anlaşmıştır. Oyuncu, sağlık kontrollerinden geçmek ve görüşmelere devam etmek üzere İstanbul'a davet edilmiştir" denildi.

Diego Rossi, geçen sezon Los Angeles FC formasıyla çıktığı 19 maçta 6 gol atıp 1 asist kaydetti. Rossi'nin yarın 13.15'te İstanbul'da olması bekleniyor.

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