Fenerbahçe yeni sol bekini buldu ve kiralayacak!

İtalya'da sol bek arayışlarına devam eden Fenerbahçe, bir yandan da alternatif listesi ile ilerliyor ve bu anlamda ilk isim ise Nicola Zalewski. Romalı sol bek Nicola Zalewski'yi kiralamak isteyen Fenerbahçe, transfere uygun zemin yaratmak için tüm şartları zorlayacak.

Nicola Zalewski ile ilgilenen Fenerbahçe, Romalı genç yeteneği kiralamak istiyor. Uzun zamandır sol bek arayan Sarı Lacivertliler, Polonyalı sol bek için transfer teklifi hazırlıyor.

Transferin en ilginç detayı ise oyuncunun Roma'da düzenli oynuyor oluşu. A Spor'un haberine göre Romalı yeteneğin sadece kiralanması mümkün olabilir. Zaten hocası Jose Mourinho da oyuncunun satılmasını değil de kiralanmasını uygun görüyor! Bu durumdan hareketle de oyuncunun satın alınması gibi bir durum söz konusu olamazken, Polonyalı yıldız adayının da Türkiye'ye kiralık gelmeye sıcak baktığı düşünülüyor.

Roma'da düzenli oynayan ve iki ayağını da kullanabilen seri sol bekin, Roma ile 2025'e kadar sözleşmesi var. Kiralık olarak gelmesi halinde ne kadar iyi oynarsa oynasın sezon sonunda Roma'ya geri dönecek olan başarılı oyuncu, bu sezon İtalyan kulübü ile tam 21 maça çıktı.