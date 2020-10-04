Fenerbahçe yeni santrforunun golleriyle kazandı

Fenerbahçe, Süper Lig'in 4. hafta maçında Ülker Stadı'nda Fatih Karagümrük ile karşılaştı. Fenerbahçe'nin golünü atan Mbwana Samatta (ortada), sevincini takım arkadaşı Caner Erkin (sağda) ile paylaştı.

Karşılaşmaya çok baskı altında başlayan Fenerbahçe, 24. dakikada Caner Erkin'in etkili köşe vuruşunda Mbwana Samatta'nın golüyle öne geçti. Daha sonra skoru koruyan sarı-lacivertli ekip, 68. dakikada Samatta'nın golüyle farkı 2'ye çıkardı.

Fenerbahçe, 77. dakikada penaltıdan Sabo'nun golüne engel olamadı ve sahadan 2-1 ayrıldı.

Fenerbahçe'nin genç kalecisi Altay Bayındır, maçın 87. dakikasında kurtardığı penaltı vuruşuyla takımına 3 sayı getirdi.

Altay 77. dakikada Sabo'nun penaltı vuruşunda topu filede gördü ancak 87. dakikada buna izin vermedi.

Genç kaleci, Sabo'nun ikinci şuyunuda kurtarmayı başardı.

Fenerbahçe'nin yeni forvet oyuncusu Mbwana Samatta ilk gollerini sarı-lacivertli forma ile attı.

Transferinin ardından geçen hafta ilk kez oynanan derbide Galatasaray ile 66. dakikada oyuna giren Samatta, Fatih Karagümrük'e ilk kez 11'de başladı.

Samatta, Süper Lig'deki ilk golünü maçın 24. dakikasında Fatih Karagümrük ağlarının ilk vuruşuyla atmayı başardı.

Tanzanyalı forvet, kendisinin ve takımının ikinci golünü 68. dakikada attı.

Fenerbahçe'nin tecrübeli sol bek oyuncusu Caner Erkin atağa katkı sağlamaya devam etti.

Sarı-lacivertli futbolcu, 24. dakikada Fatih Karagümrük karşısında etkili bir köşe vuruşu ile golü etkiledi.

Caner, ilk hafta deplasmanda Çaykur Rizespor'da kullandığı köşe vuruşunda Gökhan Gönül'ü golle buluşturdu.

Fenerbahçe'de Mame Thiam, Fatih Karagümrük karşısında 90 dakikayı tamamlayamadı.

Sarı-lacivertli oyuncuların yeni transferlerinden biri olan Thiam, ligde şu ana kadar oynadıkları tüm maçlara ilk 11'de başladı ancak 90 dakika boyunca hiçbir mücadelede yer alamadı.

Çaykur Rizespor'da 54 dakika, Atakaş Hatayspor'da 45 dakika ve Galatasaray'da 66 dakika görev yapan Thiam, Fatih Karagümrük'te 58. dakikada yerini Sinan Gümüş'e bıraktı.

Fenerbahçe'nin yeni transferi Papiss Cisse ilk kez sarı-lacivertli forma ile boy gösterdi.

Cisse, 84. dakikada 2 gol atan Samatta'nın yerine oyuna dahil oldu.

Fatih Karagümrük, maçın 76. dakikasında penaltı atışı kazandı.

Fenerbahçe'nin savunmasına doğru attığı uzun pası sağ çaprazda iyice yükselen Sabo'nun yaptığı top, savunmada geri dönen Lemos'un elini vurdu.

Hakem Yaşar Kemal Uğurlu, VAR'ın uyarısıyla saha kenarına gelerek pozisyonu izleyerek penaltı vuruşu emri verdi.

Fenerbahçe'nin tecrübeli oyuncusu Gökhan Gönül, Fatih Karagümrük'ü korkuttu.

Tecrübeli oyuncu, 42. dakikada Sabo'yu savunurken kale direğine vurdu.

Gökhan, hakemin sağlık görevlilerini oyun alanına dahil ettiği pozisyonun ardından maça devam edebildi.

Fatih Karagümrük'ün tecrübeli golcüsü Mevlüt Erdinç, eski takımıyla mücadele etti.

Mücadelenin 74. dakikasında oyuna dahil olan Mevlüt, eski takımı Fenerbahçe'ye karşı Kadıköy'de forma giydi.