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Spor Fenerbahçe yeni golcüsüyle anlaştı!
Spor

Fenerbahçe yeni golcüsüyle anlaştı!

Mergim Berisha ile yollarını ayırmaya hazırlanan Fenerbahçe, bonservisi elinde olan Joshuna King’e imza attırmaya çok yakın. Norveçli yıldız ve menajerlik şirketi Rogon'la yapılan görüşmelerde her konuda el sıkışıldı. Ancak King, forvetteki son transfer olmayacak

Yeniakit Publisher
2022-07-12 12:09:00 -
Fenerbahçe yeni golcüsüyle anlaştı!

Mergim Berisha ile yollarını ayırmaya hazırlanan Fenerbahçe, bonservisi elinde olan Joshuna King’e imza attırmaya çok yakın. Norveçli yıldız ve menajerlik şirketi Rogon'la yapılan görüşmelerde her konuda el sıkışıldı. Ancak King, forvetteki son transfer olmayacak.

Fenerbahçe, Tiago Çukur’un ardından hücum hattına bir takviye daha yapmaya çok yakın. Daha önce de adı gündeme gelen ve bir süredir görüşmelerin devam ettiği Joshua King’de mutlu son yakın. 2 yıl önce oğlunun Fenerbahçe formalı fotoğraflarını Instagram hesabından paylaşan 30 yaşındaki oyuncu, bu kez kendisi Çubuklu’yu giymeye hazırlanıyor. Norveçli forvet ve menajerlik şirketi Rogon ile yapılan görüşmelerde prensip anlaşmasına varıldı. Fanatik'in haberine göre; Transferin bitme noktasına geldiği öğrenildi.

Transfer bütçesi artacak

Fenerbahçe, Mergim Berisha’yı Mainz’a satmaya hazırlanıyor. ROGON’un oyuncusu olan Berisha’nın yeri, ROGON’un bir diğer futbolcusu King ile doldurulmuş olacak. Alman forvetin satışından elde edilecek gelir ve King’in bonservissiz olarak imza atması sayesinde transfer bütçesine takviye yapılacak. Ancak 30 yaşındaki yıldızın, hücum hattına yapılacak son takviye olmayacağı kaydedildi.

Tek teklif Fenerbahçe’den

Kanarya, Joshua King’i kadrosuna katsa bile kaliteli bir forvet transferi daha yapmaya kararlı. İspanyol basını, Mariano Diaz için Real Madrid’e tek ciddi teklifin Fenerbahçe’den geldiği ve Dominikli oyuncunun ayrılığının yakın olduğunu öne sürdü. Sarı-Lacivertliler ayrıca Alexander Sörloth ve Moussa Dembele için de temaslarını sürdürüyor. Bu üçlüden birinin daha yeni sezonda Fenerbahçe forması giymesi bekleniyor.

 


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