Fenerbahçe ve Galatasaray'ın muhtemel rakipleri

Türkiye'yi UEFA Avrupa Ligi gruplarında temsil edecek olan Fenerbahçe ile Galatasaray'ın, bugün gerçekleşecek kura çekiminde yer alacağı torbalar ve muhtemel rakipleri belli oldu.

Helsinki'yi iki maçta da yenerek gruplara kalan Fenerbahçe'nin üçüncü, Randers'ı eleyerek ismini gruplara yazdıran Galatasaray'ın ise dördüncü torbada yer alacağı UEFA Avrupa Ligi'nde, Şampiyonlar Ligi seviyesinde takımların yer alması dikkat çekiyor.

UEFA Avrupa Ligi'nde yer alacak takımların oluşturduğu torbalar şu şekilde:

1. torba: Lyon, Napoli, Bayer Leverkusen, Dinamo Zagreb, Lazio, Olympiakos, Monaco, Braga

2. torba: Celtic, Eintracht Frankfurt, Kızılyıldız, Leicester City, Rangers, Lokomotiv Moskova, Genk, PSV

3. torba: Marsilya, Ludogorets, West Ham United, Real Sociedad, Real Betis, Fenerbahçe, Spartak Moskova, Sparta Prag

4. torba: Rapid Wien, Galatasaray, Legia Varşova, Midtjylland, Ferencvaros, Antwerp, Strum Graz, Brondby

Kura çekimi bugün

UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 2021-2022 sezonu grup etabının kura çekimi 27 Ağustos Cuma günü İstanbul'da yapılacak. Avrupa Ligi kurası saat 13.00, Avrupa Konferans Ligi kura çekimi ise saat 14.30'da başlayacak.

İki turnuvada da grup maçları, 16 Eylül'de başlayıp 9 Aralık'ta sona erecek. Son olarak İspanya ekibi Villarreal'in müzesine götürdüğü UEFA Avrupa Ligi'nin finali, 18 Mayıs 2022'de İspanya'nın Sevilla şehrindeki Ramon Sanchez-Pizjuan Stadı'nda oynanacak. Avrupa Konferans Ligi final maçı ise 25 Mayıs 2022'de Arnavutluk'ın başkenti Tiran'da bulunan Ulusal Arena'da yapılacak.