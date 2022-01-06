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Spor Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın transfer yarışı
Spor

Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın transfer yarışı

Fenerbahçe ve Beşiktaş, Barcelona'da kiralık olarak forma giyen ve bonservisi Sevilla'da bulunan Hollandalı santrafor Luuk de Jong'u transfer etmek için çalışıyor.

Yeniakit Publisher
2022-01-06 22:04:00 -
Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın transfer yarışı

Barcelona'da kiralık olarak forma giyen ve bonservisi Sevilla'da bulunan Hollandalı santrafor Luuk de Jong, Katalan ekibinden ayrılmaya hazırlanıyor.

Sport'ta yer alan habere göre Barcelona ve Sevilla'nın anlaşmasına rağmen İspanyol ekibi Cadiz'in teklifini kabul etmeyen Luuk de Jong'u, Beşiktaş ve Fenerbahçe kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor.

Ancak Hollandalı futbolcu, Türkiye'de oynayıp oynamama konusunda kararsızlık yaşıyor.

Daha önce bir dönem Newcastle United forması da giyen Luuk de Jong'un son kararını vermek için birkaç gün istediği belirtilirken, Hollandalı futbolcunun, Premier Lig'e geri dönmeyi düşündüğü de aktarılanlar arasında yer aldı.

Bu sezon Barcelona ile 13 maça çıkan futbolcu 2 gol kaydetti.

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