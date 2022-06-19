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Spor Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın Nwakaeme savaşı!
Spor

Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın Nwakaeme savaşı!

Fenerbahçe ve Beşiktaş, Trabzonspor'la yollarını ayıran Anthony Nwakaeme'yi kadrosuna katmak için harekete geçti.

Yeniakit Publisher
2022-06-19 09:55:00 -
Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın Nwakaeme savaşı!

Trabzonspor'la sözleşmesinin bitmesinin ardından yolların ayrıldığı Anthony Nwakaeme, an itibariyla Süper Lig’de transferin en gözde isimleri arasında yer alıyor.

Bordo-Mavililer'in geçen sezonki tarihi şampiyonluğunda başrolü oynayan yıldızların başında gelen Nwakaeme için iki dev karşı karşıya geldi. Fenerbahçe ve Beşiktaş, bonservisi elinde olan 33 yaşındaki futbolcuyu transfer etmek için büyük bir yarışın içerisine girdi.

Karadeniz ekibinden 3 yıllık kontrat ve toplamda 10 milyon Euro istediği belirtilen Nwakaeme için Beşiktaş, yıllık 2 milyon Euro’nun üzerinde bir teklif yaptı.

Hull City de devreye girdi

Sarı-Lacivertliler’in de Kara Kartal’ın önerdiği paranın üstüne çıkmaya çalıştığı konuşuluyor.

Nijeryalı hücum oyuncusunun, gelecek sezon İstanbul takımlarından birinde oynamaya sıcak baktığı öğrenilirken, Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu Ingiltere Championship takımı Hull’un da Nwakaeme’yi ikna etme çabasında olduğu bildirildi. (Fanatik)

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