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Spor Fenerbahçe ve Beşiktaş da peşindeydi! Samsun’un genç yıldızını Galatasaray kaptı
Spor

Fenerbahçe ve Beşiktaş da peşindeydi! Samsun’un genç yıldızını Galatasaray kaptı

Yeniakit Publisher
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Fenerbahçe ve Beşiktaş da peşindeydi! Samsun’un genç yıldızını Galatasaray kaptı

Lider Galatasaray, Samsunspor altyapısında forma giyen U-16 Milli Takım oyuncusu 16 yaşındaki Baran Türker'i 10 günlük periyotta kadrosuna kattı. Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın da yakın takibinde olan genç futbolcunun transferinde sarı-kırmızılıların sunduğu projenin belirleyici olduğu öğrenildi.

Galatasaray, geleceğe yönelik kadro yapılanmasına genç bir isim daha ekledi. Samsunspor altyapısında 4,5 yıldır forma giyen Baran Türker’in transferi yaklaşık 10 günlük görüşmenin ardından tamamlandı. Genç oyuncu 18 yaşına kadar sarı-kırmızılı formayı giyecek.

 

Üç büyük kulüp transfer için yarıştı

Baran Türker’in babası Metin Türker, oğluna Galatasaray’ın yanı sıra Fenerbahçe ve Beşiktaş’ın da talip olduğunu açıkladı. Türker, “Süreç boyunca Türkiye'nin üç büyük kulübü olan Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray, Baran'ı kadrosuna katmak istedi. Ancak Galatasaray'ın yaklaşımı ve sunduğu proje daha ağır bastığı için tercihimizi sarı-kırmızılı kulüpten yana kullandık ve imzayı attık” ifadelerini kullandı.

 

Transfer 10 günde bitti

Samsunspor ile Galatasaray arasındaki görüşmelerin kısa sürede sonuçlandığını belirten Metin Türker, “Oğlum Baran, 4,5 yıldır Samsunspor altyapısında forma giyiyordu ve U16 takımında mücadele ediyordu. Transfer süreci Samsunspor ile Galatasaray arasında yaklaşık 10 gün sürdü. Yapılan görüşmelerin ardından iki kulüp anlaşmaya vardı ve sözleşme imzalandı. Baran, 18 yaşına kadar Galatasaray forması giyecek” dedi.

 

Milli Takım’da da forma giydi

Baran Türker, U15 ve U16 Milli Takımlarında görev aldı. Son olarak U16 Milli Takımı’nın Lizbon’daki kampına katılan genç futbolcu, kampın ardından Türkiye’ye döndü.

Metin Türker, “Baran, U15 ve U16 milli takım formalarını giydi, giymeye de devam ediyor. Son olarak U16 Milli Takımımızın Portekiz'deki Lizbon kampında yer alıyordu ve kamptan yeni döndü. Gelişimini hem kulüp hem de milli takım düzeyinde sürdürmeye devam edecek” ifadelerini kullandı.

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