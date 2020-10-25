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Spor Fenerbahçe üst üste 3. galibiyetini aldı
Spor

Fenerbahçe üst üste 3. galibiyetini aldı

Sarı-lacivertli takım, Süper Lig'in 6. haftasında geriye düştüğü maçta Trabzonspor'u Serkan Asan (Kendi kalesine), Enner Valencia ve Papiss Cisse'nin golleriyle 3-1 mağlup etti - Fenerbahçe, resmi maçlarda 9 maç sonra Trabzonspor karşısında galibiyet aldı - Cisse ve Valencia, sarı-lacivertli formayla ilk kez gol sevinci yaşadı

Yeniakit Publisher
2020-10-25 21:19:59 -
Fenerbahçe üst üste 3. galibiyetini aldı

İSTANBUL (AA) - Süper Lig'in 6. haftasında Trabzonspor'u 3-1 mağlup eden Fenerbahçe, üst üst 3. galibiyetini aldı.

Ligde 6. haftaya 11 puanla 2. sırada giren Fenerbahçe, 5 puanı bulunan Trabzonspor'u konuk etti.

Ülker Stadı'nda oynanan maçın ilk yarısını Trabzonspor, Afobe'nin 23. dakikada attığı golle 1-0 önde tamamladı. İkinci yarıya etkili başlayan Fenerbahçe, 51. dakikada Serkan Asan'ın kendi kalesine attığı golle skoru 1-1'e getirdi. Ataklarını sıklaştıran sarı-lacivertli takım, 55. dakikada Enner Valencia'nın golüyle 2-1 öne geçti. Maçın 72. dakikasında ağları havalandıran Cisse, farkı 2'ye çıkardı.

Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Fenerbahçe karşılaşmadan 3-1 galip ayrıldı.

Bu sonuçla 3'ü üst üste olmak üzere 4. galibiyetini alan Fenerbahçe, puanını 14'e yükseltti. Ligde 3. mağlubiyetini yaşayan Trabzonspor ise 5 puanda kaldı.


- Fenerbahçe, 9 maç sonra Trabzonspor'u mağlup etti


Sarı-lacivertli takım, resmi maçlarda Trabzonspor karşısında 9 maçlık galibiyet hasretine son verdi.

Bordo-mavili takımı 26 Aralık 2016'da deplasmanda 3-0 yenen Fenerbahçe, daha sonra oynanan 9 karşılaşmada galibiyet alamamıştı.

Bu müsabakaların 5'i berabere tamamlanmış, 4'ünü ise Trabzonspor kazanmıştı.

Erol Bulut'un öğrencileri, bu galibiyetle Trabzonspor'u 9 maç sonra mağlup etmeyi başardı.


- Cisse ve Valencia golle tanıştı


Fenerbahçe'de Papiss Cisse ile Enner Valencia, sarı-lacivertli formayla ilk gollerini attı.

Ekvadorlu futbolcu Valencia, maçın 55. dakikasında takımını 2-1 öne geçiren golü kaydetti. Senegalli golcü Cisse ise 72. dakikada fileleri havalandırarak farkı 2'ye çıkardı.


- Fenerbahçe, Trabzonspor'a karşı sahasında yenilgiyi unuttu


Sarı-lacivertli takım, Trabzonspor ile ligde yaptığı son 24 iç saha maçında mağlup olmadı.

Fenerbahçe, bu müsabakalarda 13 galibiyet ve 11 beraberlik yaşadı.


- Duran toptan gollere devam


Fenerbahçe, Süper Lig'in ilk 6 haftasında duran toplardan 6 gol buldu.

Sarı-lacivertli takımın duran toplardan bulduğu golleri Jose Sosa (2), Gökhan Gönül, Mbwana Samatta, Serdar Aziz ve Serkan Asan (kendi kalesine) kaydetti.

Sosa, gollerini penaltı vuruşundan kaydetti, Gökhan, Serdar, Samatta ve Serkan Asan'ın (kendi kalesine) golleri ise Caner Erkin'in kullandığı köşe vuruşlarının sonucunda geldi.


- Kemal Ademi ilk kez


Fenerbahçe'nin İsviçreli futbolcusu Kemal Ademi, sarı-lacivertli formayla ilk maçına çıktı.

Sezon başında ülkesinin Basel takımından kadroya dahil edilen Ademi, 88. dakikada Samatta'nın yerine oyuna dahil oldu.

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