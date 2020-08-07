Fenerbahçe Üniversitesi seni sen yapan üniversite

İstanbul sosyal yaşamının merkezindeki konumuyla iş merkezleriyle bütünlük kazanan Ataşehir’de keyifli, güvenli ve kaliteli yaşam imkanı sunar.

Bünyesinde 1 Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, 5 Fakülte, 1 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu ile toplamda 17 lisans bölümü ve 10 ön lisans programı bulunduran Fenerbahçe Üniversitesi; başarıyı burslarıyla ödüllendirmektedir. %100 ve %50 burs imkanlarının yanı sıra üniversitemizi ilk üç tercihinden biri olarak seçen ve yerleşen öğrenciye ek olarak %25 indirim tanımlamaktadır.

Fenerbahçe Üniversitesi’nin uluslararası iş birlikleri kapsamında; uluslararası sivil toplum kuruluşları, çok uluslu şirketler, uluslararası araştırma ve iş geliştirme kurumları ile gerçekleştirdiği çalışmalar kapsamında öğrencilerimizin global dünyada süregelen beklentileri karşılayabilecek düzeyde donanıma sahip olarak iş yaşamlarına başlamaları sağlanmaktadır.

FAKÜLTELER

● İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ● İletişim Fakültesi ● Mühendislik ve Mimarlik Fakültesi ● Sağlik Bilimleri Fakültesi ● Spor Bilimleri Fakültesi ● Üniversite bünyesinde ayrıca Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bulunuyor.

NEDEN FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ?

1. Yüksek bursluluk oranı; Fenerbahçe Üniversitesi yüksek bursluluk oranları ile herkese kaliteli eğitime erişim imkanı tanır.

2. Fenerbahçe Üniversitesi; güçlü akademik kadrosu ve araştırma/ proje odaklı eğitim modeli ile geleceğin liderlerini yetiştirir.

3. Fenerbahçe Üniversitesi bilimseldir; bilim felsefesini benimser. Analitik düşünür, sorgular ve problem çözer.

4. Fenerbahçe 113 yıllık tarihi mirası ile uluslararası tanınırlığı olan evrensel bir markadır. Fenerbahçe Üniversitesi diploması dünyanın her yerinde işe girer.

5. Fenerbahçe Üniversitesi İstanbul sosyal yaşamının merkezindedir. Kadıköy ve Ataşehir interlandında keyifli, güvenli ve kaliteli yaşam imkanı sunar.

6. Fenerbahçe Üniversitesi; Fenerbahçe ve Medicana iş dünyasında henüz öğrenciyken staj, çalışma ve kariyer imkanı sağlar.

7. Fenerbahçe Üniversitesi döngüseldir; sürdürülebilir, insancıl, özgür ve bütüncül, “çeşitlilik içinde birlik” ilkesini benimser.

8. Fenerbahçe Üniversitesi küresel iş gücü piyasalarının talep ettiği formatta çok yetenekli, nitelikli insan kaynağı yetiştirir.

9. Fenerbahçe Üniversitesi sosyal sorumludur; insanlığa, doğaya, hayvana ve bitkiye toplumsal fayda ve kamu yararı sağlayan projelerin içindedir.

10. Fenerbahçe Üniversitesi öğrencisi entelektüeldir; çok kültürlü, çok sosyal ve dünya vatandaşıdır.

11. Fenerbahçe Üniversitesi öğrencisi iyi insandır: evrensel, milli ve özdeğerlerine sahip çıkar.

Medicana Sağlık Grupları İş Birliği ile Staj Garantisi

Üniversitemiz öğrencileri Medicana Sağlık Grubu ve Fenerbahçe Spor Kulübü ile olan iş birliği sayesinde kulübün modern spor tesislerinin kullanımı, Medicana Sağlık Grubu’nun ise hastanelerinde staj ve çalışma imkanlarından da yararlanabilmektedirler. Fenerbahçe Üniversitesi; İstanbul sosyal yaşamının merkezinde konumlanan yerleşkesi ile öğrencisine keyifli, güvenli ve kaliteli yaşam ve eğitim imkanı sunmaktadır. Öğrenci merkezli eğitimöğretim anlayışı ile alanında uluslararası düzeyde rekabet edebilecek mesleki yetkinliğe ulaşmış, Dünya dillerine hâkim, inovatif ve yaratıcı düşünceye açık, bilimsel gelişime odaklanmış; bireysel, sosyal ve akademik gelişimini tamamlamış bireyler yetiştirmek, böylece dünyanın önde gelen “Global Üniversiteleri” arasında yer almak hedefiyle yoluna devam etmektedir.