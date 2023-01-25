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Ekonomi Fenerbahçe Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Ekonomi

Fenerbahçe Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak

Fenerbahçe Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan açıklamaya göre öğretim üyesi alınacak.

Yeniakit Publisher
2023-01-25 17:00:00 -
Fenerbahçe Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; Fenerbahçe Üniversitesi ilanda belirtilen akademik birimlerine; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca Öğretim Üyesi alınacaktır.

Başvuru için; başvuru dilekçesi, yayın listesi ile bilimsel yayın ve akademik faaliyetleri içeren YÖK formatlı özgeçmiş, lisans, yüksek lisans, doktora (uzmanlık/sanatta yeterlik) belgeleri, doçentlik belgesi (Doçent ve Profesör kadrosu için), YDS veya Yükseköğretim Kurulu tarafından eşdeğerliği kabul edilen yabancı dil (İngilizce) belgesi, yurt dışından alınan diplomalar için onaylı denklik belgesi ve kimlik kartı fotokopisi ilanın başvuru süresi içerisinde [email protected] e-posta adresine gönderilebilir veya şahsen teslim edilebilir. Bilimsel çalışmaları ve yayınları içeren dosya elektronik ortamda iletilebilir veya ilgili dosya için 4 adet CD/USB ilan süresi içerisinde teslim edilebilir. Posta yoluyla yapılan başvurular değerlendirilmeyecektir.

İngilizce Programlara başvuru yapacak adayların, Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik’te belirlenen yabancı dil (İngilizce) yeterliliğini sağlamaları gerekmektedir.

İlan Başlama ve Bitiş Tarihi : 20 Ocak 2023-3 Şubat 2023
İletişim Bilgileri: [email protected] -
Tel: 0216 910 1907

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