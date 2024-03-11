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Spor Fenerbahçe, Union Saint-Gilloise maçının hazırlıklarına başladı
Spor

Fenerbahçe, Union Saint-Gilloise maçının hazırlıklarına başladı

Yeniakit Publisher
2024-03-11 15:14:00 -
Fenerbahçe, Union Saint-Gilloise maçının hazırlıklarına başladı

UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu rövanşında 14 Mart Perşembe günü Belçika'nın Union Saint-Gilloise ekibini konuk edecek Fenerbahçe, karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Can Bartu Tesisleri'ndeki antrenman teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirildi.

​​​​​​​Trendyol Süper Lig'de Siltaş Yapı Pendikspor ile yapılan maçta ilk 11'de sahaya çıkan isimler yenilenme idmanı gerçekleştirirken, diğer futbolcular antrenmana koşu, ısınma ve çabukluk çalışmalarıyla başladı. Daha sonra pas ve şut idmanının yapıldığı antrenman, bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Fenerbahçe, Union Saint-Gilloise karşılaşmasının hazırlıklarına yarın yapacağı çalışmayla devam edecek.

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