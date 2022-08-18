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Spor Fenerbahçe turu araladı
Spor

Fenerbahçe turu araladı

UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Fenerbahçe deplasmanda Austria Wien karşısında 2-0 kazanarak rövanş maçı öncesi büyük avantajı cebine koydu.

Yeniakit Publisher
2022-08-18 23:57:00 - 2022-08-19 00:01:22
Fenerbahçe turu araladı

UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Fenerbahçe deplasmanda Austria Wien karşısında 2-0 kazanarak rövanş maçı öncesi büyük avantajı cebine koydu.

KİNG SAHNEYE ÇIKTI

8. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Hızlı gelişen atakta Rossi’nin savunma arkası pasına hareketlenen King, ceza sahası sol çaprazda kaleciyle karşı karşıya kaldı. Norveçli oyuncunun, uzak direğe yerden plasesinde top ağlarla buluştu: 0-1.

26. dakikada sağdan Ferdi Kadıoğlu’nun ortasına altı pas önünde iyi yükselen İsmail Yüksek’in kafa vuruşunda top üstten auta gitti. 32. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazda kazanılan serbest vuruşta Fitz’in direkt kaleye şutunda kaleci Altay meşin yuvarlağı kontrol etti.

WİEN ETKİLİ GELDİ

35. dakikada Braunöder’in sağdan etkili ortasında penaltı noktası civarında iyi yükselen Tabakovic’in müsait durumda kafa vuruşunda top yan direk dibinden auta gitti.

SERDAR’LA GOLÜ KAÇIRDIK

41. dakikada İsmail Yüksek, orta sahada kazandığı topu yay çizgisine kadar sürdü. İsmail, meşin yuvarlağı ceza sahası içinde sağ çaprazda bulunan Serdar Dursun’a aktardı. Bu oyuncunun hafif çaprazda kaleciyle karşı karşıya durumda vuruşunda top yan ağlarda kaldı.

İlk yarı, Fenerbahçe’nin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

47. dakikada Dominik Fitz’in ceza sahasına girer girmez sert vuruşu az farkla auta gitti.

51. dakikada yeni transfer Alioski’nin sert ortasına iyi yükselen Serdar Dursun’un kafa vuruşu direğin üstünden dışarı çıktı.

60. dakikada Fischer’in sert vuruşu savunmada Lincoln’den geri döndü.

63. dakikada Lincoln’ün pasında topla buluşan Serdar Dursun’un dönerek vuruşu savunmaya çarparak kornere çıktı.

71. dakikada savunmadan dönen topu önünde bulan Alioski’nin sert şutu yine savunmadan oyun dışına çıktı.

77. dakikada Jukic’in ceza sahası dışından vuruşu kornere çıktı.

WİEN 10 KİŞİ KALDI

83.dakikada Galvao, Rossi’ye yaptığı hareket sonrası ikinci sarı kartını görerek oyundan atıldı.

SERDAR YİNE GOLÜNÜ ATTI

89. dakikada Serdar Dursun attığı golle maçın skorunu belirledi: 0-2.

 

 


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