Fenerbahçe transferleri açıkladı!

Sarı-lacivertlilerin resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Kulübümüz Flamengo forması giyen Brezilyalı oyuncu Willian Arao için kulübü ile prensip anlaşmasına varmıştır. Oyuncu, sağlık kontrolü ve kontrat görüşmelerini tamamlamak üzere yarın akşam İstanbul'a gelecektir" denildi.

Joshua King, İstanbul'a geldi

Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Norveçli futbolcu Joshua King ile prensip olarak anlaşmıştı. 30 yaşındaki futbolcu, sağlık kontrolleri ve ilerleyen transfer görüşmeleri için akşam saatlerinde İstanbul'a geldi. İstanbul Havalimanı'ndan çıkış yapan Norveçli futbolcu daha sonra kendisini bekleyen kulüp yetkilileriyle alandan ayrıldı.

Joshua King, sağlık kontrolünden geçtikten sonra sarı-lacivertlilerle resmi sözleşmeye imza atacak. King son olarak İngiliz ekibi Watford'da forma giymişti.