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Spor Fenerbahçe transferi resmen açıkladı
Spor

Fenerbahçe transferi resmen açıkladı

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, Ozan Tufan'ın transferi için Fenerbahçe ile prensipte anlaşmaya vardı.

Yeniakit Publisher
2022-06-25 23:11:00 -
Fenerbahçe transferi resmen açıkladı

Fenerbahçe'de beklenen ayrılık gerçekleşti. Sarı-lacivertlilerin milli futbolcusu Ozan Tufan, Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'e transfer oldu.

"Prensip anlaşması sağlanmıştır"

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Oyuncumuz Ozan Tufan'ın Hull City'ye transferi konusunda İngiliz Kulübü ile prensip anlaşması sağlanmıştır. Ozan Tufan kişisel görüşmelerini gerçekleştirmek ve sağlık kontrolünden geçmekiçin yarın İngiltere'ye gidecektir." ifadelerine yer verildi.

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