Fenerbahçe transferi açıkladı! 5 yıllık imza atıldı
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Fenerbahçe, Amara Diouf ile 5 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı. Genç oyuncu 15 yaşında sırtına geçirdiği Senegal Milli Takım formasıyla 2 maçta görev yapmayı başardı.
Fenerbahçe, Senegalli futbolcu Amara Diouf'u renklerine bağladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre 18 yaşındaki sol kanat oyuncusuyla 5 yıllık sözleşme imzalandı.
İmza töreninde yönetim kurulu üyesi Barış Karagöz, Savaş Adalet ve Volkan Akan yer aldı.
Amara Diouf, 15 yaşında sırtına geçirdiği Senegal Milli Takım formasıyla 2 maçta görev yaptı.