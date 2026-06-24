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Spor Fenerbahçe transferi açıkladı! 5 yıllık imza atıldı
Spor

Fenerbahçe transferi açıkladı! 5 yıllık imza atıldı

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Fenerbahçe transferi açıkladı! 5 yıllık imza atıldı

Fenerbahçe, Amara Diouf ile 5 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı. Genç oyuncu 15 yaşında sırtına geçirdiği Senegal Milli Takım formasıyla 2 maçta görev yapmayı başardı.

Fenerbahçe, Senegalli futbolcu Amara Diouf'u renklerine bağladı.

 

Kulüpten yapılan açıklamaya göre 18 yaşındaki sol kanat oyuncusuyla 5 yıllık sözleşme imzalandı.

İmza töreninde yönetim kurulu üyesi Barış Karagöz, Savaş Adalet ve Volkan Akan yer aldı.

 

Amara Diouf, 15 yaşında sırtına geçirdiği Senegal Milli Takım formasıyla 2 maçta görev yaptı.

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