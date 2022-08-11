Fenerbahçe transferde büyük oynuyor!

Fenerbahçe'nin geçtiğimiz yıllarda Chelsea ve Arsenal formalarını da giyen Brezilyalı yıldız Willian için harekete geçtiği iddia edildi.

Jorge Jesus'un istekleri doğrultusunda ilerleyen yönetim, rotayı Brezilya'ya çevirdi. Kesenin ağzını açan yönetim, yeni bir yıldız transferi için düğmeye bastı.

Lance'da yer alan habere göre Fenerbahçe, hücum hattına istediği oyuncuyu Brezilya'da buldu. Bir dönem Chelsea ve Arsenal formalarını da giyen Brezilyalı yıldız Willian için harekete geçildi.

Vitor Pereira'nın çalıştırdığı Brezilya ekibi Corinthians formasını giyen Brezilyalı yıldız Willian için Fenerbahçe teklif yapmaya hazırlanıyor. Jorge Jesus, yönetimden oyuncunun alınmasını istediği iddia edildi.

Haber7.com'a göre; Brezilyalı oyuncu 2021 yılında bedelsiz bir şekilde Corinthians'a transfer olmuştu. Corinthians formasıyla 36 maça çıkan yıldız oyuncu 1 gol ve 4 asist katkısı yaptı. Willian'ın 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Willian, Brezilya Milli Takımı'nda ise 70 kez forma giydi.