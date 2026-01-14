Fenerbahçe transferde bombayı patlattı! Dünya yıldızı çubukluyu giymek için gün sayıyor!

Matteo Guendouzi ile Avrupa'da adından söz ettiren Fenerbahçe, transfer döneminin asıl bombasını patlatmaya hazırlanıyor.

Sarı lacivertli takım, N'Golo Kante'yi kadrosuna katmaya çok yaklaştı. Sarı-lacivertli kulübün yöneticisi Ertan Torunoğulları ve sportif direktörü Devin Özek, Fransız orta daha için bu sabah Dubai'ye gitmişti. İki yönetici, dünya yıldızının transferinde büyük bir aşama kaydetti.

Alacaklarından vazgeçti

Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Fenerbahçe, oyuncu ile sözleşme şartlarında el sıkıştı. Sarı-lacivertli kulübe gelmek için Al İttihad'daki alacaklarından vazgeçen Kante'nin resmi imzası için Suudilerden onay bekleniyor. Onay gelmesi halinde 34 yaşındaki yıldız oyuncu, Fenerbahçe'ye transfer olacak.

34 yaşındaki orta saha oyuncusu, kariyeri boyunca çıktığı 533 resmi maçta 33 gol ve 39 asist kaydetti, 43 bin 181 dakika sahada kaldı.