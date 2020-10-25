Fenerbahçe Trabzonspor maçı kaç kaç bitti?
Fenerbahçe Trabzonspor maç sonucu | Süper Lig’in 6. haftasında Fenerbahçe evinde Trabzonspor'u konuk etti. Futbolseverler Fenerbahçe Trabzonspor maçının kaç kaç sona erdiğini, gollerin kimden geldiğini araştırıyor. İşte, Fenerbahçe Trabzonspor maç sonucu.
Süper Lig’de heyecan 6. hafta maçlarıyla devam ediyor. Ligin iddialı ekipleri Fenerbahçe ile Trabzonspor, Kadoköy’de karşı karşıya geldi. Peki, Fenerbahçe Trabzonspor maçı kaç kaç bitti?
Fenerbahçe Trabzonspor maçı kaç kaç bitti?
Maçtan dakikalar:
8. dakikada sol kanattan Caner'in arka direğe açtığı ortaya Valencia kafa ile vurdu. Bu vuruşta top az farkla üstten dışarıya çıktı.
23. dakikada Lemos ve Sosa'nın yaşanan hava topu pozisyonundaki anlaşmazlığı sonucu topu kapan Afobe'nin ceza sahası içine girerek çektiği şut filelerle buluştu. 0-1
25. dakikada Valencia'nın pasını alan Gustavo'nun ceza sahası dışından çektiği sert şutta kaleci Uğurcan uzanarak topun sahibi oldu.
27. dakikada Fenerbahçe'nin kazandığı serbest vuruşta Caner'in uzak direğe ortasını Kaleci Uğurcan kontrol etmek istedi ancak Uğurcan, topu bir anda elinden düşürdü ve altı pas içinde Samatta'nın tamamlamak istediği pozisyonu Baker uzaklaştırdı.
45+1.dakikada Marlon Rodrigues'in ceza sahası çizgisi üzerinde kullandığı frikik atışında meşin yuvarlak kaleci Altay'da kaldı.
Maçın 51. dakikasında Fenerbahçe Tısserand'ın golüyle skoru 1-1'e getirdi.
55. dakikada Fenerbahçe, Valencia'nın golüyle öne geçti.
CANLI MAÇ SONUCU: 2-1