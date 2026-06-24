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Spor Fenerbahçe Topuk Yaylası’nda! 30 kişilik kamp kadrosu açıklandı
Spor

Fenerbahçe Topuk Yaylası’nda! 30 kişilik kamp kadrosu açıklandı

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Fenerbahçe Topuk Yaylası’nda! 30 kişilik kamp kadrosu açıklandı

Yeni sezon hazırlık kapsamında Düzce'deki Topuk Yaylası Tesisleri'nde kampa giren Fenerbahçe'nin 30 kişilik kadrosu duyuruldu.

Sarı-lacivertli kulübün açıklamasına göre yeni transferler Vedat Muric ve Amara Diouf, kadroda yer aldı.

Fenerbahçe'nin 30 kişilik kamp kadrosunda şu isimler bulunuyor:

Tarık Çetin, İrfan Can Eğribayat, Engin Can Biterge, Kuzey Sapaz, Milan Skriniar, Jayden Oosterwolde, Yiğit Efe Demir, Rodrigo Becao, Kamil Efe Üregen, Yiğit Fidan, Omar Fayed, Archie Brown, Levent Mercan, Ognjen Mimovic, Matteo Guendouzi, Fred, Bartuğ Elmaz, Emre Demir, Mert Hakan Yandaş, Marco Asensio, Alaettin Ekici, Anthony Musaba, Cengiz Ünder, Adem Yeşilyurt, Anderson Talisca, Çağrı Fedai, Çağrı Balta, Amara Diouf, Sidiki Cherif, Vedat Muric.

Fenerbahçe’nin kampı 22-23 Haziran tarihlerinde sağlık kontrolü ile başlamıştı. Fenerbahçe kafilesi 24 Haziran tarihinde (Bugün) Topuk Yaylası'na hareket etti. 25-26 Haziran tarihlerinde çift antrenman, 27 Haziran tarihlerinde tek antrenman ile kamp başlayacak. 2 Temmuz'da son antrenmanın ardından 3-4 Temmuz tarihinde takıma izin verilecek. 5 Temmuz tarihinde ise hazırlık maçlarının ilki için AVUSTRALYA'YA HAREKET EDİLECEK.

AVUSTURYA KAMPI PROGRAMI

Fenerbahçe 5-14 Temmuz tarihleri arasında Avusturya'nın Windischgarsten bölgesinde kamp yapacak.

 Sarı lacivertliler kampta 3 de hazırlık maçı oynayacak

Maç programı ve detayları ise şöyle:

8 Temmuz Çarşamba

Fenerbahçe - Admira Wacker (Raiffeisen Arena)

11 Temmuz Cumartesi

Fenerbahçe - Pogon Szczecin (Hofmann Personal Stadion)

14 Temmuz Pazar

LASK - Fenerbahçe (Raiffeisen Arena)

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