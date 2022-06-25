Sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan Fenerbahçe, ikinci hazırlık maçında Arnavutluk takımı Tirana ile karşılaştı. Peki, maç kaç kaç bitti?

Fenerbahçe-Tirana maç sonucu:

Fenerbahçe, Can Bartu Tesisleri'nde konuk ettiği Tirana'yı 4-0 mağlup etti. Fenerbahçe'nin golleri Berisha, Novak, Pelkas ve Samatta'dan geldi.

Yeni sezon hazırlıklarını İstanbul'da sürdüren futbol A takımının, ikinci etap çalışmaları için 1-7 Temmuz'da, Avusturya'nın Graz şehri yakınlarında bulunan Bad Radkersburg bölgesinde kampa gireceği açıklandı.

Takımın kamp sürecinde, 2 Temmuz Cumartesi günü Sırbistan ekibi FK Partizan ve 6 Temmuz Çarşamba günü de Macaristan ekibi Mol Fehervar ile maç yapacağı belirtilen açıklamada, TSİ 18.30'da başlayacak her iki karşılaşmanın da Graz kentindeki Merkür Arena Stadı'nda gerçekleşeceği aktarıldı.