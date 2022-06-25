Fenerbahçe-Tirana maç sonucu:
Fenerbahçe hazırlık maçı kaç kaç bitti? Fenerbahçe, sezonun ikinci hazırlık maçında Arnavutluk şampiyonu Tirana ile karşı karşıya geldi. Peki, maç kaç kaç bitti?
Sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan Fenerbahçe, ikinci hazırlık maçında Arnavutluk takımı Tirana ile karşılaştı. Peki, maç kaç kaç bitti?
Fenerbahçe-Tirana maç sonucu:
Fenerbahçe, Can Bartu Tesisleri'nde konuk ettiği Tirana'yı 4-0 mağlup etti. Fenerbahçe'nin golleri Berisha, Novak, Pelkas ve Samatta'dan geldi.
Yeni sezon hazırlıklarını İstanbul'da sürdüren futbol A takımının, ikinci etap çalışmaları için 1-7 Temmuz'da, Avusturya'nın Graz şehri yakınlarında bulunan Bad Radkersburg bölgesinde kampa gireceği açıklandı.
Takımın kamp sürecinde, 2 Temmuz Cumartesi günü Sırbistan ekibi FK Partizan ve 6 Temmuz Çarşamba günü de Macaristan ekibi Mol Fehervar ile maç yapacağı belirtilen açıklamada, TSİ 18.30'da başlayacak her iki karşılaşmanın da Graz kentindeki Merkür Arena Stadı'nda gerçekleşeceği aktarıldı.