  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Assos bölgesinde kaçak plaj tesisi için yıkım kararı
Rusya’da ölümler rekor sayıya ulaştı
Davutoğlu'ndan ittifak açıklaması
Köpeğin ağzında insan uzvu görünce gerçek ortaya çıktı
Spor Fenerbahçe teknik direktörünü buldu iddiası
Spor

Fenerbahçe teknik direktörünü buldu iddiası

Teknik direktör arayışlarını sürdüren Fenerbahçe' nin Kuzey Makedonya Teknik Direktörü Igor Angelovski ile görüştüğü belirtiliyor.

Yeniakit Publisher
2021-07-01 21:59:00 -
Fenerbahçe teknik direktörünü buldu iddiası

Yeni hocasını kısa süre içerisinde açıklaması beklenen Fenerbahçe ’den an itibariyle Kuzey Makedonya’yı tarihinde ilk kez Avrupa Şampiyonası’na götüren Igor Angelovski ismi ön plana çıktı.

İtalyan gazeteci Nicolo Schira, Sarı Lacivertli ekibin Makedon teknik adamla resmi görüşmelere başladığını kişisel sosyal medya hesabından duyurdu.

Fenerbahçe'nin Paulo Fonseca ve Ralf Ragnick ile temasa geçmediğini vurgulayan Schira, sarı-lacivertlilerin Angelovski'ye 3 yıllık sözleşme teklif ettiğini belirtti.

45 yaşında olan ve kariyerinde 1 kupası bulunan Igor Angelovski, Kuzey Makedonya’yı tarihinde ilk kez Avrupa Şampiyonası’na götüren isim.

Daha önce Türkiye'den teklifler aldığını açıklayan Igor Angelovski, Kuzey Makedonya'ya EURO 2020'de oynattığı futbolla futbolseverlerin beğenisini kazanmıştı. Kuzey Makedonya’yı tarihinde ilk kez Avrupa Şampiyonası’na götüren 45 yaşındaki teknik adamın diğer adaylara göre bir adım önde olduğu gelen haberler arasında.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay