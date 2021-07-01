Fenerbahçe teknik direktörünü buldu iddiası

Yeni hocasını kısa süre içerisinde açıklaması beklenen Fenerbahçe ’den an itibariyle Kuzey Makedonya’yı tarihinde ilk kez Avrupa Şampiyonası’na götüren Igor Angelovski ismi ön plana çıktı.

İtalyan gazeteci Nicolo Schira, Sarı Lacivertli ekibin Makedon teknik adamla resmi görüşmelere başladığını kişisel sosyal medya hesabından duyurdu.

Fenerbahçe'nin Paulo Fonseca ve Ralf Ragnick ile temasa geçmediğini vurgulayan Schira, sarı-lacivertlilerin Angelovski'ye 3 yıllık sözleşme teklif ettiğini belirtti.

45 yaşında olan ve kariyerinde 1 kupası bulunan Igor Angelovski, Kuzey Makedonya’yı tarihinde ilk kez Avrupa Şampiyonası’na götüren isim.

Daha önce Türkiye'den teklifler aldığını açıklayan Igor Angelovski, Kuzey Makedonya'ya EURO 2020'de oynattığı futbolla futbolseverlerin beğenisini kazanmıştı. Kuzey Makedonya’yı tarihinde ilk kez Avrupa Şampiyonası’na götüren 45 yaşındaki teknik adamın diğer adaylara göre bir adım önde olduğu gelen haberler arasında.