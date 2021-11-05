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Spor Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira: Son haftalar zordu ama kişiliğimizin ve takım ruhumuzun olduğunu gösterdik
Spor

Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira: Son haftalar zordu ama kişiliğimizin ve takım ruhumuzun olduğunu gösterdik

UEFA Avrupa Ligi D Grubu 4. hafta maçında deplasmanda Belçika ekibi Royal Antwerp'i 3-0 yenen Fenerbahçe'nin teknik direktörü Vitor Pereira, sonucu hak ettiklerini ve takımdan memnun olduğunu söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-11-05 09:10:00 -
Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira: Son haftalar zordu ama kişiliğimizin ve takım ruhumuzun olduğunu gösterdik

Bosuil Stadyumu'nda karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Pereira, Royal Antwerp karşısında iyi oynadıklarını söyledi.

Pereira, "Son haftalar zordu ama kişiliğimizin ve takım ruhumuzun olduğunu gösterdik. Bu gece, sonucu hak ettik. Takımımdan çok memnunum." diye konuştu.

Zor bir hafta geçirdiklerini aktaran Pereire, "Geçen haftalarda kaybettiği öz güveni takıma vermemiz gerekiyordu." ifadesini kullandı.

Trabzon, Alanya veya Konya’daki maçların karşılaştırılmaması gerektiği dile getiren Pereira, şunları söyledi:

"Sıradaki maçlar çok önemli. Dinlenip aklımızdaki çipi değiştirmemiz ve sıradaki maça odaklanmamız lazım. Takımımdan, taraftarımızdan, başkanımızın tutkusundan şüphem yok. Başarılı olmak için her şeye sahibiz. Yapmamız gereken dengeyi koruyup doğru yolda devam etmek."

İrfan Can Kahveci'nin oyunuyla ilgili soruyu yanıtlayan Pereira, "İrfan Can'ın kalitesini biliyoruz. Ciddi bir sakatlık yaşadı, uzun süre oynamadı. Ama şimdi formuna kavuşuyor." dedi.

"Bu gece takımın ruhunu çok beğendim. Umarım böyle devam ederler." ifadesini kullanan Pereira, bugünkü maçta forma giyemeyen Luiz Gustavo, Enner Valencia, Altay’ın da bu maçta ruhen takımla birlikte sahada olduğunu, kendilerine teşekkür ettiğini belirtti.

Mert Hakan Yandaş: Kazandığımız için mutluyuz

Fenerbahçeli oyuncu Mert Hakan Yandaş da, "Bizim için zorlu geçen 3 hafta vardı. Bir reaksiyon vermemiz gerekiyordu. Bunu da bugün sahaya yansıttık. Kazandığımız için mutluyuz. Bunu devam ettirmemiz lazım." diye konuştu.

Hafta sonu oynayacakları maçtan sonra önlerinde önemli bir derbi olduğunu kaydeden Mert Hakan, bu maçları kazanıp taraftarlarını mutlu etmek istediklerini aktardı.

Mert Hakan, kaptanlık yaptığı maçta 1 gol atmanın kendisi için önemli olduğunu, Fenerbahçe’nin kaptanlığını yapmaktan onur duyduğunu söyledi.

Mert Hakan, "Şu an en önemli maçlardan birini kazandık. Önümüzde iki maç var. Bunları kazanırsak gruptan çıkacağız. Bu maçları kazanmak için elimizden geleni yapacağız." dedi.

 

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