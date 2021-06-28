Fenerbahçe teknik direktörü kim? Fenerbahçe’nin teknik direktörü kim oldu? Son dakika: Fenerbahçe teknik direktörü transferi

Fenerbahçe'de yeni teknik direktörü kim oldu? Emre Belözoğlu’yla yolların ayrılmasından bugüne geçen 26 günlük süre içinde birçok teknik adamla adı anılan Fenerbahçe’de bugün büyük olasılıkla 2021-22 sezonunda sarı lacivertli ekibi çalıştıracak isim açıklanacak.

Fenerbahçe Kulübü, tarafından bu isimler resmi olarak telaffuz edilmese de başkan Ali Koç’un “Görüştüğümüz isimleri üçe indirdik hatta iki buçuğa. Seçilirsek, pazartesi günü adını açıklayacağız” demesi, görüşülen teknik direktörlerin, medyada yazılıp çizilen isimler arasından olduğu şeklinde yorumlanmıştı. Sarı-lacivertlilerin gündemine son günlerde Bjelica, Fonseca, Marco Silva ve Paulo Sousa'nın isimleri ön plana çıktı.

Marco Silva kimdir? Marco Silva nerelidir? Marco Silva hangi takımları çalıştırdı?

Marco Silva: Kariyerinde Sporting, Olympiakos, Watford ve Everton gibi takımlar bulunan 43 yaşındaki Portekizli teknik adam 5 Aralık 2019’dan beri boşta. 2 ila 2.5 milyon Euro arasında bir rakama ikna edilebileceği tahmin edilen Silva 5 kişilik ekibiyle göreve hazır durumda.

Luis Castro kimdir?

Luis Castro ismi de Fenerbahçe teknik direktörlüğü için geçmekte. Luis Castro, Porto çıkışlı 59 yaşındaki Portekizli teknik adam son olarak Shakhtar Donetsk takımını çalıştırmıştı.

Slaven Bilic kimdir?

Slaven Bilic: Halen Çin takımı BJ Guoan ile 31 Aralık 2022’ye kadar sözleşmesi bulunan ve bu takımdan bonuslarıyla birlikte 6 milyon Euro alan 52 yaşındaki Hırvat teknik adamın yüksek maliyeti Fenerbahçe’ye gelme ihtimalini zorlaştırıyor.