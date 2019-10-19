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Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal: Biz bir takımız ve kimsenin...

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, oynanacak olan Yukatel Denizlispor maçı öncesi değerlendirmelerde bulundu.

19 Ekim 2019 Cumartesi 12:28
Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal: Biz bir takımız ve kimsenin...

Sezonun 8. haftasında Denizlispor'a konuk olacak Fenerbahçe'de tüm hesaplar üç puan üzerine yapıldı. Antalya yenilgisini "İş kazası" olarak tanımlayan teknik direktör Ersun Yanal oyuncularından mutlak galibiyet isterken "Milli araya kadar dört maç oynayacağız. Kolay rakip yok ama tam puan toplamak bizim elimizde. Dörtte dört yaparak zirveye oturmamız gerek. Takımı bir an önce hak ettiği yere taşımalıyız" sözleriyle beklentilerini dile getirdi.

Olumlu istatistiklerin skora yansıması gerektiğini vurgulayan Yanal "Oynadığımız oyunun hakkını vermenin zamanı geldi. Basit hatalara son verip son vuruşları düzgün yapmamız halinde kimse önümüzde duramaz" derken de oyuncularından dikkatli olmalarını istedi.

''Dedikodulara kulaklarınızı tıkayın ve bütün konsantrasyonunuzu takıma verin" 

Medyada yer alan transfer haberlerine dikkat çeken Ersun Yanal "Biz bir takımız ve kimsenin de bir yere gittiği yok. Oynayan oynamayan tüm oyunculara ihtiyacımız var. Zorlu bir maratondayız ve herkese sıra gelecek. Dedikodulara kulaklarınızı tıkayın ve bütün konsantrasyonunuzu takıma verin" uyarısında bulundu.

Öte yandan Denizli karşısında sahaya süreceği on biri büyük oranda belirleyen Ersun Hoca, kadroyu Emre ve Kruse'den gelecek habere göre kesinleştirecek. Kruse'nin oynamaması halinde on numara görevini Zajc'a verecek olan tecrübeli çalıştırıcı, Emre'nin yerinde ise Ozan'a şans tanıyacak.

Emre'nin oynamasa dahi ağabey olarak kafilede yer alması, Kruse'nin ise ağrılarının devam etmesi halinde tedavi için İstanbul'da bırakılması bekleniyor.

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Haber Tarihi: 19 Ekim 2019 Cumartesi 12:28
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  3. Fenerbahçe
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  5. Teknik Direktör Ersun Yanal
  6. Denizlispor
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