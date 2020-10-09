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Aktüel Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut'tan Azerbaycan'a destek:
Aktüel

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut'tan Azerbaycan'a destek:

"Bayraklarımızda ay-yıldızın yan yana olduğu gibi, biz de Türk milleti olarak her zaman Azerbaycan halkının yanındayız"

Yeniakit Publisher
2020-10-09 21:36:45 -
Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut'tan Azerbaycan'a destek:

ANKARA (AA) - Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, Dağlık Karabağ sorununda Azerbaycan halkının yanında olduklarını söyledi.

Sarı-lacivertli takımın teknik direktörü Bulut, Azerbaycan'da yayın yapan bir televizyon programına açıklamalarda bulundu.

Dağlık Karabağ konusunda Azerbaycan'a destek veren Erol Bulut, "Tüm Azerbaycan halkını en içten duygularımla selamlıyorum. Tabii ki acınızı sizin gibi bizde burada hep birlikte yaşıyoruz. Bayraklarımızda ay-yıldızın yan yana olduğu gibi, biz de Türk milleti olarak her zaman Azerbaycan halkının yanındayız. Fenerbahçe de Azerbaycan halkının her zaman yanındadır." değerlendirmesinde bulundu.

Erol Bulut, Fenerbahçe'nin bu sezonki hedefleriyle ilgili de konuşarak,"Son yıllarda iyi gitmeyen sezonlar vardı. Bu sezona hızlı bir giriş yaptık. Milli aradan sonra daha iyi bir Fenerbahçe'yi tüm taraftarlarımıza izleteceğimizi düşünüyorum. Azerbaycan'dan da Fenerbahçeli taraftarların mesajları geliyor. Onların da içi rahat olsun. Takımımız en iyi şekilde çalışıyor. Bu sene hedefimiz şampiyonluk. İnşallah hep birlikte sezon sonu şampiyonluk kupasını kaldıracağız." ifadelerini kullandı.

Erol Bulut, sarı-lacivertlilerle bir yıl daha kiralık sözleşmesi bulunan Garry Rodrigues'in durumuyla ilgili gelen soruya, "Rodrigues Fenerbahçe'nin futbolcusu. Bir yıl daha sözleşmesi var. Son haftalarda kasık bölgesinde hafif sakatlığı vardı. O yüzden değerlendiremedik. Önümüzdeki süreçte takıma uyum sağlayacak ve onu değerlendireceğiz. Transferi de söz konusu. Şu an gelen bazı teklifler var. Onun da bunları iyi değerlendireceğini düşünüyorum. Burada önemli olan Fenerbahçe. Kulübün menfaatleri doğrultusunda her şey gerçekleşebilir." cevabını verdi.


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