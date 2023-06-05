  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

O ülkede Suudiler çok ama çok büyük önemli iki ticaret anlaşması imzaladı, dikkat çekti! Gelişmeyi duyurdu

Deprem Bilimci büyük riski duyurdu! İstanbul için 7 büyüklüğünde deprem tehlikesi

Dünyaca ünlü bankadan Mehmet Şimşek için sözler, şok dolar - TL tahmini: 28’i Görecek, net tarihi... Tahminini değiştirdi!

Fatih Erbakan'dan Özlem Zengin açıklaması!

Yeni kabineyle ilgili bomba iddia! Birkaç saat içinde...

Erdoğan ile Soylu arasında dikkat çeken detay! “Edep ederim efendim”

NATO alarmda! Milli Savunma Bakanlığı son dakika olarak duyurdu! Komandolarımız oraya intikale başladı

O ülkeyi Hakan Fidan korkusu sardı! Apar topar bunu yaptılar

Sözde sanatçıları tokat manyağı yaptı! Buket Aydın açtı ağzını yumdu gözünü

En düşük maaş bu kadar oluyor! AK Parti'den en net zam açıklaması
Spor Fenerbahçe taraftarının öfkesi dinmiyor
Spor

Fenerbahçe taraftarının öfkesi dinmiyor

Yeniakit Publisher
2023-06-05 02:11:00 -

Şampiyonluğu Galatasaray'a kaptıran ve derbide 3-0 kaybeden Fenerbahçe'de taraftarlar çılgına döndü. Sarı-Lacivertli taraftarlar Kadıköy'deki stadı ve Samandıra tesisini ablukaya aldı. Ali Koç'un istifasını isteyen taraftarlar, tesislere yumurta ve soğan fırlattı.

Galatasaray - Fenerbahçe maçının ardından Samandıra'daki Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nin girişinde toplanan taraftarlar, 'Yönetim istifa' sloganları atarken, tesisten çıkanlara yumurta ve soğan attı.

Yumurta ve soğan fırlattılar

Samandıra'da bulunan Can Bartu Tesisleri'nde toplanan bir grup taraftar, Süper Lig'in 37. haftasında Galatasaray'a 3-0 yenilen Fenerbahçeli futbolculara ve yönetime tepki gösterdi. 'Yönetim İstifa', 'Yalan yalan, dolan dolan, 6 sene oldu istifa', 'Söylesene başkan ne oldu sözlerin, koskoca Feneri ne hale getirdin' şeklinde sloganlar atan taraftarlar, tesislerden çıkan araçlara yumurta ve soğan attı. Daha sonra ise polis ekiplerinin yoğun güvenlik önlemi aldığı tesisin etrafından taraftarlar uzaklaştırıldı.

Aziz Yıldırım sesleri duyuldu

Kadıköy ve Samandıra'da toplanan Fenerbahçeli taraftarlar, eski başkan Aziz Yıldırım lehine de slogan attı. Taraftarlar, Aziz Yıldırım'ı yeniden göreve davet etti.

Kadıköy'de protesto

Kalabalık bir grupta Kadıköy'de Fenerbahçe Stadı'nın önünde protesto gerçekleştirdi. Polis önlemiyle taraftarlar stat önünden uzaklaştırıldı. Ali Koç aleyhine çok sert tezahüratlar yapıldı.

Derbiye gölge düştü! Galatasaraylılar ve Fenerbahçeliler birbirine girdi
Derbiye gölge düştü! Galatasaraylılar ve Fenerbahçeliler birbirine girdi

Spor
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Derbiye gölge düştü! Galatasaraylılar ve Fenerbahçeliler birbirine girdi

32 yıl sonra bir ilk! Fenerbahçe'den çok kötü bir istatistik...
32 yıl sonra bir ilk! Fenerbahçe'den çok kötü bir istatistik...

Spor

32 yıl sonra bir ilk! Fenerbahçe'den çok kötü bir istatistik...

Fenerbahçe taraftarından Ali Koç'a çağrı
Fenerbahçe taraftarından Ali Koç'a çağrı

Spor

Fenerbahçe taraftarından Ali Koç'a çağrı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23