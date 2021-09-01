Fenerbahçe taraftarını endişelendiren görüntü! Mesut Özil Katar’da
Maçlarda 90 dakika oynamayan ve yavaş yavaş genç Muhammed'e formayı kaptırmaya başlayan Mesut Özil'in mutsuzluğuyla ilgili dedikoduların dolaştığı sırada Katar'a gitmesi 'ayrılık' iddialarını doğurdu. Ancak Mesut'un, sponsorluk ve iş birliği için Katar'a gittiği iddia edildi.
Altay karşılaşmasında sakatlığı olduğu belirtilerek bir anda kadro dışı kalan Mesut Özil'in de gönderilecekler listesinde olduğu haberleri çıkmıştı. Müsabakalarda 90 dakika sahada kalamayan Mesut'un, Katar'a transfer görüşmesi için gittiği konuşulmuştu.
Taraftarı korkuttu
Posta'nın haberine göre; Mesut'un sakatlığında ciddi bir durum yok, bazı sponsorluk, iş birliği ve özel durumlar nedeniyle Katar'da temaslarda bulundu. Taraftarlar sosyal medyada, 'takımdan gidecek mi' yorumları yaptı.
1 gol 1 asist
Mesut, ligde şans bulduğu 2 maçta 1 gol ve 1 asist üretti. Antalya karşılaşmasında oyuna sonradan girip Enner Valencia'ya asist yaptı.