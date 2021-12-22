Fenerbahçe taraftarından Yılmaz Vural paylaşımı
Fenerbahçe'de teknik direktör Vitor Pereira ile yolların ayrılmasıyla gözler gelecek teknik adama çevrildi. Taraftarlar ise sosyal medyada Yılmaz Vural'ın sarı-lacivertlilere imza atması için paylaşımlarda bulundu.
Fenerbahçe, Süper Lig'in 17. haftasında oynanan ve 2-2 biten Beşiktaş derbisinin ardından teknik direktör Vitor Pereira ile yollar ayrıldı.
Sarı-lacivertlilerde gözler gelecek teknik direktöre çevrildi. Fenerbahçe yönetiminin teknik direktör adayları arasında yer alan Kenan Koçak için Türkiye Futbol Federasyonu'ndan onay çıkmadı.
Fenerbahçe taraftarı ise Twitter'dan tecrübeli çalıştırıcı Yılmaz Vural'ın takımın başına geçmesi ise paylaşımlarda bulundu. Vural'ın ismi sosyal medyada en çok konuşulanlar arasına girdi.
Bunun üzerine 68 yaşındaki teknik direktör açıklama yaptı.
"Yine trend topic olmuşum" diyen Yılmaz Vural, "Bana olan güveninize, sevginize teşekkür ederim. Yorumlarınızı okuyorum. Her şeyin hayırlısı." yorumunda bulundu.