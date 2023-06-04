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Spor Fenerbahçe taraftarından Ali Koç'a çağrı
Spor

Fenerbahçe taraftarından Ali Koç'a çağrı

Yeniakit Publisher
2023-06-04 22:19:00 -
Fenerbahçe taraftarından Ali Koç'a çağrı

Galatasaray'a şampiyonluğu kaybeden Fenerbahçe'de taraftarlar alınan başarısız sonuçların ardından Başkan Ali Koç'u istifaya davet etti.

Süper Lig'de şampiyonluğu daha önce garantileyen Galatasaray, 37. haftada konuk ettiği ezeli rakibi Fenerbahçe'yi 3-0 mağlup etti.

Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde dolu tribünler önünde oynanan karşılaşmada rakibi karşısında üstün bir mücadele sergileyen sarı-kırmızılı takım, Nicolo Zaniolo (2) ve Mauro Icardi'nin kaydettiği gollerle derbiden 3 puanla ayrıldı.

Başkan tribünde yer aldı

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Galatasaray maçı öncesi takımını yalnız bırakmadı.

Derbi öncesi Galatasaray'ın yemek davetini kabul etmeyen Ali Koç, takımıyla birlikte Ali Sami Yen Stadyumu'na gitti ve takımını tribünden takip etti.

Taraftar istifaya çağırdı

Fenerbahçe'nin ezeli rakibine karşı aldığı bu mağlubiyetin ardından ise sarı-lacivertli taraftarlar adeta ayağa kalktı.
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Fenerbahçeliler, sosyal medyada şampiyonluğu kaybeden Başkan Ali Koç'a eleştirilerde bulundu ve istifaya çağırdı. Twitter'da "AliKoçİstifa" hashtagi kısa süre içerisinde trend oldu.

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