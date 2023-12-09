  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Dizide yer alan neredeyse her şey, bir bir gerçekleşmişti! Simpsonlar yine yaptı yapacağını! 2024’e günler kala Türkiye’yi de yakından ilgilendiren o şok kehanet ortaya çıktı

Togg’da flaş gelişme! Vay vay vay! Artık bu da oldu mu onu kimse tutamaz

İşte AK Parti'nin İstanbul adayları! Tek tek açıkladı

MOSSAD'ın MİT'e neden teşekkür ettiği ortaya çıktı! Çok ama çok şaşıracaksınız

Kötü haber! O emekliler 8 bin 77 liralık zamdan faydalanamayacak

Finans bu sürece doğru evriliyor! Dijital para ile kripto para arasında ne fark var?

İstanbul'a kar yağışı için tarih verildi! Bu gelişme maalesef herkesin canını sıkacak

Erdoğan'dan çok sert tepki: Ey ABD! Bunun hesabını nasıl vereceksin?

Hani siz sorgulayan aydın kesimdiniz Uğur Dündar? İzmir’de hizmet yok ama oy veriyoruz

Rıza Çalımbay ve İsmail Kartal tercihini yaptı! İşte dev derbinin 11'leri...
Spor Fenerbahçe taraftarı, Tüpraş Stadyumu'na geldi
Spor

Fenerbahçe taraftarı, Tüpraş Stadyumu'na geldi

Yeniakit Publisher
2023-12-09 18:40:00 - 2023-12-09 18:46:48
Fenerbahçe taraftarı, Tüpraş Stadyumu'na geldi

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanacak derbi öncesi sarı-lacivertli taraftarlar, Tüpraş Stadyumu’na ulaştı.

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Beşiktaş ile Fenerbahçe saat 19.00'da Tüpraş Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Bu önemli karşılaşmayı sarı-lacivertli taraftarlar da takip edecek. Kadıköy'de toplanan taraftarlar, daha sonra otobüslerle Dolmabahçe’ye hareket etti. Tezahüratlar eşliğinde mücadelenin oynanacağı Beşiktaş'a gelen sarı-lacivertli taraftarlar yoğun güvenlik önlemi altında stadyuma giriş yaptı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23