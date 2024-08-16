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Spor Fenerbahçe tam anlamıyla şokta! İşte şimdi gerçekten yandılar! Sırra kadem bastı…
Spor

Fenerbahçe tam anlamıyla şokta! İşte şimdi gerçekten yandılar! Sırra kadem bastı…

Yeniakit Publisher
2024-08-16 14:06:00 -
Fenerbahçe tam anlamıyla şokta! İşte şimdi gerçekten yandılar! Sırra kadem bastı…

Fenerbahçe'de beklenen seviyede etki gösteremeyen ve kendisine takım bulması istenen Brezilyalı futbolcu Joao Pedro, sırra kadem bastı.

Fenerbahçe'de beklenen seviyede etki gösteremeyen ve kendisine takım bulması istenen Brezilyalı futbolcu Joao Pedro, sırra kadem bastı.

Fenerbahçe’de kendisine takım bulması istenen Brezilyalı futbolcu Joao Pedro’dan haber alınamıyor. 2022 yılında Cagliari'den transfer edilen Joao Pedro, son yıllardaki sahada beklenen etkiyi gösterememişti. Büyük umutlarla transfer edilen oyuncuya ise uzun süredir oyuncuya ulaşılamıyor.

Geçen sezon Gremio'ya kiralanan 32 yaşındaki oyuncunun satın alma opsiyonu kullanılmadı. Ancak İstanbul'a dönmeyen Pedro, kayıplara karıştı. Sarı-Lacivertliler'in tüm çabalara rağmen deneyimli futbolcuya ulaşamadığı kaydedildi.

Yaşadığı sakatlıklar nedeniyle 28 maçta 5 gol, 1 asist yapan 32 yaşındaki Joao Pedro, geçtiğimiz sezon başında kiralandığı Brezilya ekibi Gremio'da 28 maçta, sadece 3 gol atabildi.

Benzer bir durum Ankaragücü’nde yaşanmıştı. Birinci lig ekiplerinden Ankaragücü'nde bir futbolcu kayboldu. Takımdan ayrılmak isteyen Jamaikalı futbolcu Renaldo Cephas hiç kimse ulaşamıyordu.
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Antrenmanlara gelmeyen Cephas'ın, maç kadrosunda yer almasına rağmen stada da gelmediği öğrenilmişti.

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