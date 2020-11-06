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Spor Fenerbahçe, Süper Lig'de yarın İttifak Holding Konyaspor'u ağırlayacak
Spor

Fenerbahçe, Süper Lig'de yarın İttifak Holding Konyaspor'u ağırlayacak

Yeniakit Publisher
2020-11-06 09:08:38 -
Fenerbahçe, Süper Lig'de yarın İttifak Holding Konyaspor'u ağırlayacak

İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe, Süper Lig'in 8. haftasında yarın sahasında İttifak Holding Konyaspor ile karşılaşacak.

Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Ali Şansalan yönetecek.

Ligde oynadığı 7 karşılaşmada mağlubiyet yaşamayan ve üst üste son 4 maçını kazanan Erol Bulut yönetimindeki sarı-lacivertli ekip, haftaya maç fazlasıyla liderlik koltuğunda girdi.


- Fenerbahçe'de 2 eksik


Fenerbahçe, İttifak Holding Konyaspor karşısına 2 oyuncusundan yoksun çıkacak.

Sarı-lacivertlilerde Fraport TAV Antalyaspor maçında çift sarı karttan oyundan atılan Sinan Gümüş, cezası nedeniyle İttifak Holding Konyaspor karşısında forma giyemeyecek.

Sinan'ın yanı sıra Samandıra'da takımdan ayrı program uygulayan Nabil Dirar da kadroda yer almayacak.


- Luiz Gustavo ceza sınırında


Fenerbahçe'nin Brezilyalı tecrübeli futbolcusu Luiz Gustavo, sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Gustavo, İttifak Holding Konyaspor karşısında sarı kart görmesi durumunda bir sonraki hafta Gençlerbirliği deplasmanında takımını yalnız bırakacak.


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